Previsioni Meteo Sant’Agata Feltria: tutti i dettagli per domani venerdì 23 agosto

Le previsioni meteo per Venerdì 23 Agosto a Sant’Agata Feltria mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata. La mattina sarà caratterizzata da un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100% e temperature in aumento. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nuvoloso con una probabilità di pioggia bassa, mentre dalla sera in poi si avrà una graduale diminuzione della copertura nuvolosa.

Durante la notte, le nubi sparse saranno presenti con una copertura nuvolosa che varierà tra il 3% e il 47%. Le temperature si manterranno intorno ai +19°C con una leggera brezza di vento proveniente dal Sud Ovest.

La mattina proseguirà con un cielo coperto al 100%, temperature in aumento fino a raggiungere i +27,5°C intorno alle 09:00. Il vento soffierà principalmente da Nord – Nord Est con una velocità che varierà tra 1,2km/h e 8,2km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 95-99%. Le temperature massime saranno di circa +29,8°C e il vento soffierà da Est – Nord Est con raffiche fino a 13,5km/h.

In serata, si avrà una diminuzione della copertura nuvolosa, con poche nuvole e cielo sereno. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C con una leggera brezza di vento proveniente da Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 23 Agosto a Sant’Agata Feltria indicano una giornata con cielo prevalentemente coperto e temperature gradevoli. Tuttavia, è consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 23 Agosto a Sant’Agata Feltria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.2° perc. +19.4° Assenti 3 SO max 3 Libeccio 83 % 1014 hPa 3 nubi sparse +18.8° perc. +18.9° Assenti 4.1 SO max 4.1 Libeccio 81 % 1014 hPa 6 nubi sparse +21.7° perc. +21.8° Assenti 3.6 SSO max 4.1 Libeccio 73 % 1015 hPa 9 cielo coperto +27.5° perc. +27.9° Assenti 1.2 NNE max 5.4 Grecale 50 % 1015 hPa 12 cielo coperto +29.6° perc. +29.5° Assenti 3.9 NE max 10.1 Grecale 42 % 1015 hPa 15 cielo coperto +28.4° perc. +28.7° Assenti 13.4 E max 12.3 Levante 48 % 1014 hPa 18 nubi sparse +23.6° perc. +23.7° Assenti 2.4 ENE max 3 Grecale 65 % 1015 hPa 21 cielo sereno +21.1° perc. +21.2° Assenti 6.6 SO max 6.4 Libeccio 75 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 19:58

