Previsioni Meteo Sant’Anastasia: tutti i dettagli per domani sabato 31 agosto

Le previsioni meteo per Sabato 31 Agosto a Sant’Anastasia indicano condizioni generalmente stabili durante la giornata, con un cielo che si presenterà per lo più sereno al mattino, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e nella sera.

Mattina:

Le prime ore del giorno saranno caratterizzate da un cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai 26-27°C .

. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 5-6 km/h provenienti prevalentemente da direzione Nord – Nord Est.

provenienti prevalentemente da direzione Nord – Nord Est. L’umidità si manterrà intorno al 45-48% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Pomeriggio:

Nel corso del pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà, con la comparsa di nubi sparse che potrebbero portare a un leggero calo delle temperature.

Le temperature massime si attesteranno intorno ai 33-34°C con una percezione di caldo leggermente inferiore.

con una percezione di caldo leggermente inferiore. Il vento soffierà con intensità moderata dai quadranti Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 20-22 km/h .

. L’umidità aumenterà fino al 32-35% con una pressione atmosferica che si manterrà stabile intorno ai 1013-1014hPa.

Sera:

In serata, la copertura nuvolosa sarà ancora presente, con un cielo parzialmente nuvoloso.

Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai 28-29°C .

. Il vento sarà ancora presente, ma con una intensità più contenuta rispetto al pomeriggio, con velocità intorno ai 6-9 km/h .

. L’umidità aumenterà fino al 42-44% con una pressione atmosferica costante a 1014hPa.

In base alle previsioni meteo attuali, possiamo affermare che Sabato 31 Agosto a Sant’Anastasia sarà caratterizzato da condizioni generalmente stabili, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con un calo previsto solo in serata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del cielo e di vestirsi adeguatamente in base alle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 31 Agosto a Sant’Anastasia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 3.6 ENE max 5.5 Grecale 48 % 1015 hPa 3 cielo sereno +25.4° perc. +25.2° Assenti 3 NNE max 4.4 Grecale 48 % 1014 hPa 6 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 3.1 NNE max 4.9 Grecale 45 % 1015 hPa 9 cielo sereno +31.1° perc. +30° Assenti 5.3 NO max 8.6 Maestrale 32 % 1015 hPa 12 poche nuvole +33.5° perc. +32.5° Assenti 10.9 ONO max 20.4 Maestrale 29 % 1014 hPa 15 nubi sparse +32.2° perc. +31.7° Assenti 13.1 NO max 20 Maestrale 35 % 1013 hPa 18 nubi sparse +29.7° perc. +29.5° Assenti 9 NO max 13.3 Maestrale 41 % 1014 hPa 21 nubi sparse +28.6° perc. +28.5° Assenti 5.7 NNO max 7.7 Maestrale 44 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 19:32

