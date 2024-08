Previsioni Meteo Sant’Anastasia: tutti i dettagli per il weekend 30 Agosto – 1 Settembre

MeteoWeb

Fine settimana a Sant’Anastasia: temperature in aumento, cielo soleggiato con nubi sparse nel pomeriggio di Sabato e Domenica. Venti leggeri da diverse direzioni, senza precipitazioni significative. Condizioni ideali per attività all’aperto, con termometro che segnerà punte fino a +32,5°C. Umidità varierà tra il 33% e il 69%, con pressione atmosferica stabile intorno ai 1014hPa.

Venerdì 30 Agosto

Notte

Durante la notte a Sant’Anastasia, cielo sereno con una temperatura di +22,9°C e una leggera brezza proveniente da Nord a 5,2km/h. L’umidità si attesterà intorno al 69% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno con temperature in aumento. Alle 09:00 si raggiungeranno i +29,6°C con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest a 6,3km/h. L’umidità sarà del 44% con una pressione di 1016hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio le temperature continueranno a salire, con il termometro che arriverà a segnare +32,5°C alle 12:00. Il vento soffierà da Ovest a 16,4km/h con una pressione di 1014hPa.

Sera

La serata sarà caratterizzata da nubi sparse e una temperatura di +27°C alle 19:00. Il vento sarà leggero da Ovest – Nord Ovest a 5,5km/h con un’umidità del 56% e una pressione di 1015hPa.

Sabato 31 Agosto

Notte

Durante la notte a Sant’Anastasia, poche nuvole con una temperatura di +26,2°C e una leggera brezza da Est a 2,2km/h. L’umidità sarà del 58% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in aumento. Alle 10:00 si raggiungeranno i +32,2°C con una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest a 12,8km/h. L’umidità sarà del 33% con una pressione di 1014hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio le nubi sparse aumenteranno, con una copertura del 69% alle 15:00 e una temperatura di +30°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 18,4km/h con una pressione di 1013hPa.

Sera

La serata sarà caratterizzata da nubi sparse e una temperatura di +27,8°C alle 20:00. Il vento sarà leggero da Nord a 7km/h con un’umidità del 49% e una pressione di 1014hPa.

Domenica 1 Settembre

Notte

Durante la notte a Sant’Anastasia, cielo sereno con una temperatura di +26,6°C e una brezza leggera da Nord Est a 8,3km/h. L’umidità si attesterà intorno al 40% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una temperatura di +30,6°C alle 09:00 e una brezza leggera da Ovest a 4,9km/h. L’umidità sarà del 33% con una pressione di 1013hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio le nubi sparse aumenteranno, con una copertura del 84% alle 15:00 e una temperatura di +31,2°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 15,5km/h con una pressione di 1011hPa.

Sera

La serata sarà caratterizzata da cielo coperto e una temperatura di +29,2°C alle 18:00. Il vento sarà leggero da Ovest – Nord Ovest a 8,7km/h con un’umidità del 43% e una pressione di 1012hPa.

In conclusione, il fine settimana a Sant’Anastasia si preannuncia caldo e soleggiato, con temperature in aumento e presenza di nubi sparse nel pomeriggio di Sabato e Domenica. I venti saranno generalmente leggeri, e non sono previste precipitazioni significative. Sia Sabato che Domenica offriranno condizioni ideali per godersi le attività all’aperto.

