Previsioni Meteo Sant’Anastasia: tutti i dettagli per la prossima settimana 12 – 15 Agosto

Le previsioni meteo per Sant’Anastasia indicano una settimana caratterizzata da cieli sereni e temperature elevate. Venti leggeri da diverse direzioni accompagneranno le giornate soleggiate, con punte massime di +34°C. L’umidità varierà tra il 38% e il 62%, mentre la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1010hPa. Le condizioni climatiche saranno ideali per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto e godersi le vacanze estive.

Lunedì 12 Agosto

Nella notte di Lunedì a Sant’Anastasia il cielo sarà sereno con una temperatura di +28,5°C e una percezione di +28,8°C. Il vento soffierà a 2,8km/h da Sud Est con raffiche fino a 5,3km/h. L’umidità sarà del 47% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Durante la mattina il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +28,9°C (percepita +29,1°C) con venti leggeri da Sud Est. Alle 09:00 la temperatura salirà a +32,6°C (percepita +32,7°C) con venti da Sud Ovest a 7,3km/h. L’umidità diminuirà al 38%.

Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno con temperature elevate. Alle 12:00 si raggiungerà la massima di +34°C (percepita +34,9°C) con venti da Sud Ovest a 12km/h. Alle 15:00 la temperatura sarà di +32,4°C (percepita +33,6°C) con venti da Ovest – Sud Ovest a 13,2km/h.

In serata il cielo resterà sereno con temperature in calo. Alle 18:00 la temperatura sarà di +30,1°C (percepita +31,2°C) con venti da Ovest – Nord Ovest a 9km/h. Alle 21:00 si registrerà una temperatura di +28,8°C (percepita +30,1°C) con venti da Ovest a 5,9km/h. L’umidità aumenterà al 55%.

Martedì 13 Agosto

Durante la notte di Martedì a Sant’Anastasia il cielo sarà sereno con una temperatura di +27,7°C e una percezione di +29,2°C. Il vento soffierà da Ovest a 5km/h con raffiche fino a 7,3km/h. L’umidità sarà del 62% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

Nella mattina il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +28,1°C (percepita +29,5°C) con venti da Sud – Sud Ovest. Alle 09:00 la temperatura salirà a +31,6°C (percepita +32,9°C) con venti da Ovest – Sud Ovest a 7,5km/h. L’umidità sarà del 47%.

Durante il pomeriggio il cielo rimarrà sereno con temperature elevate. Alle 12:00 si raggiungerà la massima di +33,2°C (percepita +34,4°C) con venti da Ovest – Sud Ovest a 11,8km/h. Alle 15:00 la temperatura sarà di +32,2°C (percepita +33,2°C) con venti da Ovest a 14,9km/h.

In serata il cielo resterà sereno con temperature in calo. Alle 18:00 la temperatura sarà di +30,6°C (percepita +31,2°C) con venti da Ovest – Nord Ovest a 8,1km/h. Alle 21:00 si registrerà una temperatura di +28,9°C (percepita +29,8°C) con venti da Nord Ovest a 7,6km/h. L’umidità aumenterà al 52%.

Mercoledì 14 Agosto

Durante la notte di Mercoledì a Sant’Anastasia il cielo sarà sereno con una temperatura di +27,5°C e una percezione di +28,4°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a 5,1km/h con raffiche fino a 6,3km/h. L’umidità sarà del 56% e la pressione atmosferica di 1011hPa.

Nella mattina il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +28°C (percepita +28,9°C) con venti da Sud – Sud Ovest. Alle 09:00 la temperatura salirà a +31,8°C (percepita +32,8°C) con venti da Sud Ovest a 5,9km/h. L’umidità sarà del 44%.

Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno con temperature elevate. Alle 12:00 si raggiungerà la massima di +33,5°C (percepita +34,6°C) con venti da Ovest – Sud Ovest a 10,8km/h. Alle 15:00 la temperatura sarà di +32,3°C (percepita +33,3°C) con venti da Ovest a 14,9km/h.

In serata il cielo resterà sereno con temperature in calo. Alle 18:00 la temperatura sarà di +30,6°C (percepita +31,2°C) con venti da Ovest – Nord Ovest a 8,1km/h. Alle 21:00 si registrerà una temperatura di +28,9°C (percepita +29,6°C) con venti da Ovest – Nord Ovest a 6,7km/h. L’umidità aumenterà al 50%.

Giovedì 15 Agosto

Durante la notte di Giovedì a Sant’Anastasia il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una temperatura di +28°C e una percezione di +28,7°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 6,3km/h con raffiche fino a 7,2km/h. L’umidità sarà del 53% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Nella mattina il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +28,7°C (percepita +29,2°C) con venti da Ovest. Alle 09:00 la temperatura salirà a +31,8°C (percepita +32,9°C) con venti da Sud Ovest a 8,3km/h. L’umidità sarà del 44%.

Durante il pomeriggio il cielo rimarrà sereno con temperature stabili. Alle 12:00 si registrerà una temperatura di +33,1°C (percepita +34,2°C) con venti da Ovest – Sud Ovest a 12,8km/h. Alle 15:00 la temperatura sarà di +32,3°C (percepita +33,3°C) con venti da Ovest a 14,9km/h.

In serata il cielo presenterà poche nuvole con temperature in calo. Alle 18:00 la temperatura sarà di +30,6°C (percepita +31,2°C) con venti da Ovest – Nord Ovest a 7,5km/h. Alle 21:00 si registrerà una temperatura di +28,9°C (percepita +29,6°C) con venti da Ovest – Nord Ovest a 6,7km/h. L’umidità aumenterà al 50%.

In conclusione, la settimana a Sant’Anastasia si prospetta con giornate soleggiate e temperature elevate, ideali per godersi le vacanze estive. Restate aggiornati sulle previsioni per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

