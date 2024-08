Previsioni Meteo Sant’Antimo: il bollettino per domani venerdì 16 agosto

MeteoWeb

Previsioni Meteo a Sant’Antimo per Venerdì 16 Agosto

Le condizioni meteo a Sant’Antimo per Venerdì 16 Agosto saranno caratterizzate da cielo sereno al mattino e poche nuvole nel pomeriggio e sera. La temperatura massima prevista sarà di +34,7°C con una percezione di caldo che potrà arrivare fino a +35,1°C. Il vento soffierà prevalentemente da Sud Ovest con intensità variabile tra i 12,1km/h e i 17,8km/h. L’umidità si attesterà intorno al 34% al mezzogiorno, per poi aumentare leggermente nel corso della giornata fino al 61% in serata. Non sono previste precipitazioni e la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1014hPa.

Nel dettaglio, la notte sarà caratterizzata da poche nuvole con una temperatura che si aggirerà intorno ai +28°C. Le prime ore del mattino vedranno un cielo sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i +34,1°C intorno alle ore 10:00. Nel pomeriggio il cielo si presenterà sereno con temperature che si manterranno elevate, mentre in serata sono attese poche nuvole con una leggera diminuzione della temperatura.

Considerando le previsioni meteo dei prossimi giorni a Sant’Antimo, possiamo affermare che Venerdì 16 Agosto sarà una giornata calda e soleggiata, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle alte temperature e proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Sant’Antimo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 16 Agosto a Sant’Antimo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27.9° perc. +29.5° Assenti 4.5 NE max 5.4 Grecale 62 % 1014 hPa 3 poche nuvole +26.9° perc. +28.2° Assenti 5.1 NO max 7.5 Maestrale 64 % 1015 hPa 6 poche nuvole +28.6° perc. +29.7° Assenti 1 E max 3.2 Levante 55 % 1015 hPa 9 poche nuvole +32.9° perc. +33.8° Assenti 9 SO max 6.9 Libeccio 41 % 1015 hPa 12 poche nuvole +34.7° perc. +35.1° Assenti 15.1 SO max 13.8 Libeccio 34 % 1014 hPa 15 cielo sereno +33.1° perc. +34.3° Assenti 16.9 OSO max 16.7 Libeccio 42 % 1013 hPa 18 cielo sereno +29.4° perc. +31.6° Assenti 10.7 ONO max 16.1 Maestrale 59 % 1013 hPa 21 nubi sparse +28.4° perc. +30.9° Assenti 9.8 O max 16.3 Ponente 66 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 19:56

