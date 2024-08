Previsioni Meteo Sant’Antimo: tutti i dettagli per domani martedì 20 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 20 Agosto a Sant’Antimo mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 30%, temperature che si aggirano intorno ai 24-28°C e una leggera brezza proveniente dal Nord Est con velocità intorno ai 6-7km/h. L’umidità sarà intorno al 50-60% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1009-1010hPa.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 95-99%, con il cielo che si presenterà coperto per gran parte del tempo. Le temperature massime saranno intorno ai 29-30°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da Ovest con intensità che potrà raggiungere i 20-23km/h, creando una brezza vivace. L’umidità aumenterà fino al 56-67%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1009-1010hPa.

In serata, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, con nubi sparse che si manifesteranno con una percentuale intorno al 20-40%. Le temperature si attesteranno intorno ai 26-27°C, con una leggera brezza proveniente dall’Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 60-65% e la pressione atmosferica sarà stabile sui 1010hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Sant’Antimo indicano una giornata caratterizzata da un aumento della nuvolosità nel corso della giornata, con cielo coperto nel pomeriggio. Le temperature rimarranno piuttosto elevate, con una percezione di caldo accentuata dall’umidità presente. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del vento e di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Sant’Antimo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +24.4° perc. +24.5° prob. 11 % 5.7 NE max 7.4 Grecale 63 % 1009 hPa 3 poche nuvole +23.6° perc. +23.6° prob. 32 % 5.6 NE max 9.3 Grecale 64 % 1008 hPa 6 nubi sparse +24.2° perc. +24.3° prob. 24 % 6.8 NE max 8.7 Grecale 62 % 1009 hPa 9 nubi sparse +28.6° perc. +28.7° Assenti 3.9 NO max 5.5 Maestrale 45 % 1010 hPa 12 nubi sparse +30.1° perc. +30° Assenti 20.6 O max 15.1 Ponente 41 % 1009 hPa 15 cielo coperto +28.8° perc. +29° Assenti 21.8 O max 19.8 Ponente 46 % 1009 hPa 18 cielo coperto +26.5° perc. +26.5° Assenti 15.1 ONO max 19.5 Maestrale 61 % 1010 hPa 21 nubi sparse +25.9° perc. +26.2° Assenti 9.2 O max 12.3 Ponente 65 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 19:50

