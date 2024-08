Previsioni Meteo Santeramo in Colle: il bollettino per domani domenica 1 settembre

MeteoWeb

Domani, Domenica 1 Settembre, a Santeramo in Colle si prevede una giornata all’insegna del bel tempo. Le condizioni meteo saranno caratterizzate da cielo sereno per gran parte della giornata, con un leggero aumento della copertura nuvolosa nel tardo pomeriggio e in serata.

Durante la mattina, le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i 25°C e i 31°C. Il vento soffierà da nord-nord-ovest con intensità variabile tra i 15km/h e i 20km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno al 40%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il loro picco massimo, con valori che potranno superare i 32°C. Il vento continuerà a provenire da nord-nord-est, con raffiche fino a 20km/h, mentre l’umidità diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 20%.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con la comparsa di poche nuvole nel cielo. Le temperature si manterranno comunque piacevoli, con valori intorno ai 24-26°C. Il vento perderà di intensità, con brezze leggere che soffieranno da nord-est.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 1 Settembre a Santeramo in Colle indicano una giornata estiva con temperature elevate e cielo prevalentemente sereno. Si consiglia di prestare attenzione alle ore più calde della giornata e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che dovrebbero rimanere stabili.

Tutti i dati meteo di Domenica 1 Settembre a Santeramo in Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.4° perc. +23° prob. 4 % 12.2 NNO max 26 Maestrale 48 % 1013 hPa 4 cielo sereno +22.2° perc. +21.8° Assenti 11.5 NNO max 22 Maestrale 48 % 1013 hPa 7 cielo sereno +27.1° perc. +26.8° prob. 1 % 14.9 N max 19.4 Tramontana 37 % 1013 hPa 10 cielo sereno +31.2° perc. +29.4° Assenti 16.6 NNE max 19.5 Grecale 24 % 1012 hPa 13 cielo sereno +31.8° perc. +29.9° Assenti 21.4 NNE max 19.5 Grecale 22 % 1011 hPa 16 cielo sereno +30.8° perc. +28.9° Assenti 15.8 N max 19.5 Tramontana 20 % 1011 hPa 19 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 10 NE max 14 Grecale 33 % 1011 hPa 22 poche nuvole +24° perc. +23.6° Assenti 3.3 NNO max 4.1 Maestrale 47 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 19:21

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.