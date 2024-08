Previsioni Meteo Santeramo in Colle: il bollettino per domani mercoledì 21 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 21 Agosto a Santeramo in Colle si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e piuttosto calde. Le prime ore della mattina saranno all’insegna di un cielo sereno con temperature intorno ai +20°C e una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest con velocità intorno ai 10km/h. L’umidità si attesterà intorno al 80% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Man mano che la mattina avanza, il cielo resterà sereno e le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +26°C verso le ore 09:00. Il vento continuerà a soffiare con intensità intorno ai 15km/h provenendo sempre da Nord – Nord Ovest.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà coperto per l’85%. Le temperature si manterranno intorno ai +27°C con una brezza vivace che potrà raggiungere i 16,8km/h. L’umidità si attesterà intorno al 45% e la pressione atmosferica resterà stabile a 1010hPa.

Nel tardo pomeriggio e in serata, a partire dalle 17:00, sono previste precipitazioni sotto forma di pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 51% e temperature che scenderanno fino ai +23°C. Il vento soffierà sempre da Nord con raffiche vivaci intorno ai 20km/h. L’umidità aumenterà al 66% e la pressione atmosferica si alzerà leggermente a 1011hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 21 Agosto a Santeramo in Colle indicano una giornata con cielo inizialmente sereno, che diventerà via via più nuvoloso nel corso della giornata, con possibilità di piogge leggere nel tardo pomeriggio. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori massimi intorno ai +28°C. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo durante la giornata e di essere preparati a eventuali piogge nel pomeriggio.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 21 Agosto a Santeramo in Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.6° perc. +20.8° Assenti 8.6 NNO max 12.3 Maestrale 79 % 1010 hPa 4 cielo sereno +19.6° perc. +19.8° Assenti 10.4 NO max 22.4 Maestrale 81 % 1010 hPa 7 cielo sereno +23.5° perc. +23.6° Assenti 17.2 NNO max 23.4 Maestrale 64 % 1010 hPa 10 cielo sereno +27.2° perc. +27.5° Assenti 14.3 NNO max 18 Maestrale 48 % 1010 hPa 13 cielo coperto +27.6° perc. +27.6° Assenti 16.8 N max 18.5 Tramontana 45 % 1010 hPa 16 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° prob. 4 % 19.4 N max 20.6 Tramontana 55 % 1010 hPa 19 cielo sereno +23.2° perc. +23.4° prob. 33 % 12.8 N max 21.7 Tramontana 68 % 1012 hPa 22 cielo sereno +22.1° perc. +22.3° prob. 27 % 10.5 NNO max 18.4 Maestrale 77 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:12 e tramonta alle ore 19:38

