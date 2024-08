Previsioni Meteo Santeramo in Colle: il bollettino per domani venerdì 2 agosto

MeteoWeb

Venerdì 2 Agosto a Santeramo in Colle si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature saranno in netto aumento rispetto ai giorni precedenti, con valori che raggiungeranno punte massime nel primo pomeriggio.

Meteo a Santeramo in Colle:

Mattina: La giornata inizierà con cielo sereno e temperature gradevoli, con valori intorno ai +27°C.

Pomeriggio: Nel primo pomeriggio il cielo resterà sereno, ma le temperature saliranno notevolmente, con punte massime che potranno superare i +36°C.

Sera: Verso sera sono previste nubi sparse, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai +28°C.

Considerazioni Finali:

Le previsioni meteo per Venerdì 2 Agosto a Santeramo in Colle indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature in netto aumento. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature, cercando di evitare le ore più calde della giornata e di mantenere un adeguato livello di idratazione. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che dovrebbero rimanere elevate. Si consiglia di monitorare costantemente le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 2 Agosto a Santeramo in Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.2° perc. +23.4° Assenti 4.3 O max 4.4 Ponente 29 % 1009 hPa 4 cielo sereno +23° perc. +22.1° Assenti 4.8 S max 4.8 Ostro 31 % 1010 hPa 7 cielo sereno +29.9° perc. +28.2° Assenti 9.1 SSO max 8.3 Libeccio 22 % 1009 hPa 10 cielo sereno +34.8° perc. +32.5° Assenti 8.4 S max 9.7 Ostro 17 % 1008 hPa 13 cielo sereno +37° perc. +34.7° Assenti 17.1 SSE max 21.4 Scirocco 16 % 1006 hPa 16 nubi sparse +32.2° perc. +30.4° Assenti 17 SSE max 17.5 Scirocco 24 % 1007 hPa 19 nubi sparse +27.2° perc. +26.9° Assenti 12.2 S max 25.7 Ostro 38 % 1007 hPa 22 poche nuvole +25.9° perc. +25.6° Assenti 6.3 OSO max 8.6 Libeccio 42 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 05:53 e tramonta alle ore 20:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.