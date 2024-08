Previsioni Meteo Santeramo in Colle: il bollettino per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

MeteoWeb

Le prossime giornate a Santeramo in Colle saranno influenzate da piogge leggere e moderate, con temperature stabili. Si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni e di essere preparati per venti moderati. Nelle ore notturne, si prevedono piogge leggere e copertura nuvolosa, mentre durante il giorno il meteo sarà caratterizzato da piogge moderate e cielo coperto. Le temperature si manterranno intorno ai valori medi, con venti provenienti da diverse direzioni. L’umidità sarà variabile, ma si consiglia di monitorare attentamente l’evolversi delle condizioni meteorologiche.

Lunedì 19 Agosto

Notte: Durante la notte a Santeramo in Colle ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà sui 22,8°C con una percezione termica identica. Il vento soffierà a 3,3km/h provenendo da Sud Ovest, con raffiche di 3,8km/h. Le precipitazioni saranno di 0.11mm con umidità al 64% e pressione atmosferica a 1007hPa.

Mattina: La mattina proseguirà con pioggia leggera e copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 21°C con una percezione termica leggermente superiore. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 11,3km/h provenienti da Nord. Le precipitazioni aumenteranno a 1.41mm con un’umidità del 77%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il meteo sarà caratterizzato da pioggia moderata con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno fino a 24,5°C con una percezione termica identica. Il vento si intensificherà a 13,1km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con precipitazioni di 0.12mm e umidità al 57%.

Sera: La serata vedrà una situazione simile, con cielo coperto al 98% e pioggia leggera. Le temperature si manterranno intorno ai 20,4°C con venti provenienti da Nord a 7,7km/h. Le precipitazioni saranno di 0.1mm con un’umidità del 77% e pressione atmosferica a 1010hPa.

Martedì 20 Agosto

Notte: Durante la notte a Santeramo in Colle ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 53%. La temperatura si attesterà sui 20,1°C con una percezione termica leggermente superiore. Il vento soffierà a 5,2km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con raffiche di 5,2km/h. L’umidità sarà al 78% e la pressione atmosferica a 1009hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa al 57%. Le temperature saranno intorno ai 21°C con una percezione termica identica. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 11,6km/h provenienti da Nord. L’umidità sarà del 72%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il meteo sarà caratterizzato da cielo coperto con copertura nuvolosa al 97%. Le temperature saliranno fino a 22,3°C con una percezione termica identica. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 15,7km/h provenienti da Nord. L’umidità sarà del 66% e la pressione atmosferica a 1010hPa.

Sera: La serata vedrà una situazione simile, con cielo coperto al 95% e cielo coperto. Le temperature si manterranno intorno ai 23,5°C con venti provenienti da Nord – Nord Est a 6,8km/h. L’umidità sarà del 60% e la pressione atmosferica a 1010hPa.

Mercoledì 21 Agosto

Notte: Durante la notte a Santeramo in Colle ci saranno poche nuvole con una copertura nuvolosa del 16%. La temperatura si attesterà sui 21,1°C con una percezione termica leggermente superiore. Il vento soffierà a 6km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con raffiche di 6,6km/h. L’umidità sarà al 77% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa al 9%. Le temperature saranno intorno ai 20,9°C con una percezione termica leggermente superiore. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 6,8km/h provenienti da Nord Ovest. L’umidità sarà del 77%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno con copertura nuvolosa al 5%. Le temperature saliranno fino a 25,4°C con una percezione termica identica. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 14,7km/h provenienti da Nord Ovest. L’umidità sarà del 51% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Sera: La serata vedrà una situazione simile, con cielo sereno al 0% e cielo sereno. Le temperature si manterranno intorno ai 22,8°C con venti provenienti da Nord a 27,9km/h. L’umidità sarà del 71% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Giovedì 22 Agosto

Notte: Durante la notte a Santeramo in Colle ci saranno cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0%. La temperatura si attesterà sui 21,7°C con una percezione termica leggermente superiore. Il vento soffierà a 12,8km/h provenendo da Nord Ovest, con raffiche di 25,7km/h. L’umidità sarà al 78% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saranno intorno ai 25,1°C con una percezione termica identica. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 27,8km/h provenienti da Nord. L’umidità sarà del 55%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a 26,6°C con una percezione termica identica. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 24,4km/h provenienti da Nord. L’umidità sarà del 51% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Sera: La serata vedrà una situazione simile, con cielo sereno al 0% e cielo sereno. Le temperature si manterranno intorno ai 22,8°C con venti provenienti da Nord a 28,6km/h. L’umidità sarà del 73% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

In base ai dati meteo forniti, i prossimi giorni a Santeramo in Colle saranno caratterizzati da piogge leggere e moderate, con temperature che si manterranno abbastanza stabili. Si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni e di essere preparati per venti moderati.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.