Previsioni Meteo Santeramo in Colle: tutti i dettagli per domani giovedì 29 agosto

Le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a Santeramo in Colle mostrano condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente fino a raggiungere il picco massimo intorno a mezzogiorno. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i +24,2°C e i +31,4°C. La percezione della temperatura sarà simile a quella effettiva, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche vivaci in alcune ore della giornata.

Nel pomeriggio, le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a schiarite e cieli sereni. Tuttavia, verso sera è prevista la possibilità di precipitazioni leggere, con una probabilità che aumenterà gradualmente. Le temperature tenderanno a diminuire, con valori che si attesteranno intorno ai +22,4°C.

Durante la sera, il cielo si manterrà per lo più sereno, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma le condizioni rimarranno generalmente stabili. Le temperature si manterranno piuttosto costanti, con valori intorno ai +22,6°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Santeramo in Colle per Giovedì 29 Agosto indicano una giornata con alternanza di nuvole e schiarite, con la possibilità di precipitazioni leggere nel pomeriggio. Le temperature saranno gradevoli, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione all’evoluzione delle condizioni meteo e di essere preparati a eventuali cambiamenti improvvisi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 29 Agosto a Santeramo in Colle

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.5° perc. +22.5° Assenti 10.3 NO max 17.1 Maestrale 63 % 1016 hPa 4 cielo sereno +21.7° perc. +21.6° Assenti 10.5 NO max 19.4 Maestrale 66 % 1015 hPa 7 poche nuvole +26.2° perc. +26.2° prob. 5 % 10.2 N max 13.3 Tramontana 48 % 1016 hPa 10 nubi sparse +28.9° perc. +28.2° prob. 1 % 11.9 N max 14 Tramontana 36 % 1015 hPa 13 poche nuvole +31.6° perc. +30.2° prob. 3 % 22.9 NNE max 22.3 Grecale 29 % 1013 hPa 16 cielo sereno +28.8° perc. +28.5° prob. 26 % 20.2 NNE max 21.1 Grecale 41 % 1013 hPa 19 pioggia leggera +24.2° perc. +24.2° 0.1 mm 7.2 NO max 8.6 Maestrale 61 % 1015 hPa 22 cielo sereno +22.6° perc. +22.7° prob. 24 % 11.3 ONO max 19.9 Maestrale 70 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 19:25

