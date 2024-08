Previsioni Meteo Santeramo in Colle: tutti i dettagli per la prossima settimana 12 – 15 Agosto

MeteoWeb

Questa settimana a Santeramo in Colle si prospetta un clima stabile e caldo, con cieli sereni e temperature in costante aumento. Le giornate di Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì saranno contraddistinte da un meteo favorevole, ideale per trascorrere piacevoli momenti all’aperto. Le temperature si attesteranno su valori elevati, con punte massime nel pomeriggio, mentre l’umidità rimarrà contenuta. Le brezze leggere accompagneranno le serate, garantendo un clima gradevole anche durante la notte.

Lunedì 12 Agosto

Notte: Durante la notte a Santeramo in Colle, il cielo sarà sereno con una temperatura di +24,6°C e una leggera brezza proveniente da Nord a una velocità di 8,3km/h. L’umidità si attesterà intorno al 43% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina: La mattina proseguirà con cielo sereno e temperature in aumento. Alle 06:00 ci sarà una temperatura di +27°C percepita come +26,7°C con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest a 9,6km/h. L’umidità sarà del 37% con una pressione di 1014hPa. Alle 09:00 la temperatura raggiungerà i +32,1°C con una percezione di +30,4°C e una leggera bava di vento da Nord – Nord Est a 4,9km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno. Alle 13:00 la temperatura sarà di +35,7°C con una percezione di +33,6°C e una brezza leggera da Nord Est a 8,1km/h. L’umidità si manterrà al 18% con una pressione di 1011hPa. Alle 16:00 la temperatura scenderà a +33,4°C percepita come +31,7°C con una brezza leggera da Est – Nord Est a 10,9km/h.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno. Alle 19:00 la temperatura sarà di +28,3°C con una percezione di +27,6°C e una bava di vento da Est – Sud Est a 3,1km/h. L’umidità salirà al 34% con una pressione di 1011hPa. Infine, alle 22:00 la temperatura si attesterà sui +26,7°C con una percezione di +26,5°C e una leggera brezza da Ovest a 3,9km/h.

Martedì 13 Agosto

Notte: Durante la notte a Santeramo in Colle, il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,8°C e una leggera bava di vento proveniente da Ovest a una velocità di 1,7km/h. L’umidità si manterrà intorno al 37% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina: La mattina inizierà con cielo sereno. Alle 06:00 la temperatura sarà di +28,3°C percepita come +27,4°C con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest a 6,2km/h. L’umidità sarà del 31% con una pressione di 1011hPa. Alle 09:00 la temperatura raggiungerà i +33,8°C con una percezione di +31,8°C e una bava di vento da Est – Nord Est a 3,9km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno. Alle 13:00 la temperatura sarà di +37,2°C con una percezione di +35°C e una brezza leggera da Est – Sud Est a 10,7km/h. L’umidità si manterrà al 16% con una pressione di 1008hPa. Alle 16:00 la temperatura scenderà a +35,1°C percepita come +33°C con una brezza leggera da Est a 5,7km/h.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno. Alle 19:00 la temperatura sarà di +28,9°C con una percezione di +28,1°C e una brezza vivace da Nord a 25,2km/h. L’umidità salirà al 35% con una pressione di 1011hPa. Infine, alle 22:00 la temperatura si attesterà sui +26,1°C con una percezione di +26°C e una bava di vento da Nord a 4,1km/h.

Mercoledì 14 Agosto

Notte: Durante la notte a Santeramo in Colle, il cielo sarà sereno con una temperatura di +25°C e una leggera brezza di vento da Nord Est a una velocità di 4,8km/h. L’umidità si attesterà intorno al 53% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina: La mattina proseguirà con cielo sereno. Alle 06:00 la temperatura sarà di +28,3°C percepita come +27,6°C con una bava di vento da Ovest – Sud Ovest a 3,6km/h. L’umidità sarà del 35% con una pressione di 1011hPa. Alle 09:00 la temperatura raggiungerà i +34,3°C con una percezione di +32,3°C e una bava di vento da Est – Sud Est a 3,8km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno. Alle 13:00 la temperatura sarà di +37,1°C con una percezione di +35,2°C e una brezza da Est – Nord Est a 14,2km/h. L’umidità si manterrà al 18% con una pressione di 1010hPa. Alle 16:00 la temperatura scenderà a +35,1°C percepita come +33,1°C con una brezza da Est a 11,8km/h.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno. Alle 19:00 la temperatura sarà di +29,6°C con una percezione di +28,4°C e una brezza leggera da Nord Est a 7,9km/h. L’umidità salirà al 30% con una pressione di 1012hPa. Infine, alle 22:00 la temperatura si attesterà sui +27,4°C con una percezione di +27°C e una leggera brezza da Nord a 4,1km/h.

Giovedì 15 Agosto

Notte: Durante la notte a Santeramo in Colle, il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,5°C e una bava di vento proveniente da Nord – Nord Ovest a una velocità di 4km/h. L’umidità si manterrà intorno al 40% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina: La mattina inizierà con cielo sereno. Alle 06:00 la temperatura sarà di +29,4°C percepita come +28,5°C con una brezza leggera da Nord – Nord Est a 8,3km/h. L’umidità sarà del 34% con una pressione di 1013hPa. Alle 09:00 la temperatura raggiungerà i +34,2°C con una percezione di +32,8°C e una bava di vento da Nord – Nord Est a 10,3km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno. Alle 13:00 la temperatura sarà di +37,1°C con una percezione di +35,2°C e una brezza da Est – Nord Est a 14,2km/h. L’umidità si manterrà al 18% con una pressione di 1010hPa. Alle 16:00 la temperatura scenderà a +35,1°C percepita come +33,1°C con una brezza da Est a 11,8km/h.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno. Alle 19:00 la temperatura sarà di +29,6°C con una percezione di +28,4°C e una brezza leggera da Nord Est a 7,9km/h. L’umidità salirà al 30% con una pressione di 1012hPa. Infine, alle 22:00 la temperatura si attesterà sui +27,4°C con una percezione di +27°C e una leggera brezza da Nord a 4,1km/h.

In base alle previsioni meteo per Santeramo in Colle, si prevede una settimana all’insegna del bel tempo con cieli sereni e temperature in aumento. Sia Lunedì, Martedì, Mercoledì che Giovedì saranno caratterizzati da condizioni meteorologiche stabili e calde, ideali per godersi le giornate estive all’aperto.

