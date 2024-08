Previsioni Meteo Sarno: il bollettino per domani domenica 1 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 1 Settembre a Sarno prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata, con un’alta copertura nuvolosa che si manterrà costante fino alla sera. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 34°C durante le ore centrali del giorno.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa intorno al 90%, e le temperature si attesteranno intorno ai 27°C. Il vento soffierà leggero da direzione variabile, con velocità intorno ai 3-4 km/h.

Al mattino, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno all’90%, e le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i 32°C verso le ore 10:00. Il vento sarà debole, con velocità intorno ai 5-7 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà ad essere coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 34°C, con vento che soffierà da Ovest – Sud Ovest con intensità tra i 10-12 km/h.

In serata, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature intorno ai 29-30°C. Il vento sarà leggero, con velocità intorno ai 2-6 km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest.

In base alla situazione attesa per i prossimi giorni a Sarno, si prevede che le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo nuvoloso e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 1 Settembre a Sarno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +27.5° perc. +27.4° Assenti 6.1 NE max 7.9 Grecale 43 % 1014 hPa 3 cielo coperto +26.5° perc. +26.5° Assenti 2.8 ENE max 3.9 Grecale 44 % 1014 hPa 6 cielo coperto +27.6° perc. +27.4° Assenti 1.3 N max 3.4 Tramontana 41 % 1014 hPa 9 cielo coperto +32.4° perc. +31.2° Assenti 5 O max 7.1 Ponente 30 % 1014 hPa 12 cielo coperto +34° perc. +33.3° Assenti 9.5 OSO max 11.3 Libeccio 30 % 1012 hPa 15 cielo coperto +32.1° perc. +32.3° Assenti 7.8 OSO max 11.6 Libeccio 39 % 1011 hPa 18 cielo coperto +30.4° perc. +30.4° Assenti 3.4 NO max 7.2 Maestrale 41 % 1012 hPa 21 cielo coperto +28.3° perc. +29° Assenti 1.2 S max 3.3 Ostro 52 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 19:29

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.