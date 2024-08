Previsioni Meteo Sarno: il bollettino per domani sabato 31 agosto

MeteoWeb

Sabato 31 Agosto a Sarno si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno al mattino e nubi sparse nel pomeriggio e sera. Le temperature si manterranno piuttosto elevate durante la giornata, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio.

Nel dettaglio, al mattino il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +27°C. Nel corso della mattinata, le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +33°C intorno alle ore 10:00. Il vento soffierà da Nord Ovest con intensità variabile tra i 5km/h e i 16km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà leggermente con la comparsa di nubi sparse, che aumenteranno di intensità verso sera. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +35°C intorno alle ore 12:00, per poi scendere leggermente nel corso del pomeriggio. La velocità del vento aumenterà, con raffiche fino a 20km/h provenienti sempre da Nord.

In serata, le nubi saranno più presenti nel cielo di Sarno, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 63% intorno alle ore 20:00. Le temperature si manterranno comunque piuttosto miti, attorno ai +29°C.

In conclusione, Sabato 31 Agosto a Sarno si prevede una giornata con cielo sereno al mattino, nubi sparse nel pomeriggio e copertura nuvolosa in aumento verso sera. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +35°C, mentre il vento soffierà da Nord con intensità crescente nel corso della giornata. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni meteo a Sarno nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Sabato 31 Agosto a Sarno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.8° perc. +26.9° Assenti 4.6 NE max 5.1 Grecale 44 % 1015 hPa 3 cielo sereno +25.9° perc. +25.8° Assenti 4.8 NNE max 5.2 Grecale 46 % 1015 hPa 6 cielo sereno +27.4° perc. +27.3° Assenti 3 NNE max 5.1 Grecale 43 % 1015 hPa 9 cielo sereno +32.5° perc. +31.4° Assenti 5.1 NO max 12.6 Maestrale 30 % 1015 hPa 12 poche nuvole +35.2° perc. +33.9° Assenti 6.3 NO max 18.4 Maestrale 24 % 1014 hPa 15 nubi sparse +34° perc. +33.1° Assenti 10.7 N max 20.2 Tramontana 29 % 1013 hPa 18 nubi sparse +30.8° perc. +29.9° Assenti 6.6 N max 16.5 Tramontana 34 % 1014 hPa 21 nubi sparse +29° perc. +28.4° Assenti 4.8 NNE max 5.9 Grecale 38 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 19:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.