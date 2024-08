Previsioni Meteo Sarno: il bollettino per il weekend 30 Agosto – 1 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sarno indicano un fine settimana caldo e soleggiato, con temperature in aumento e presenza di nubi sparse. Le brezze leggere favoriranno una sensazione termica gradevole, mentre non sono previste precipitazioni. Si consiglia di proteggersi dal sole e di mantenere un’adeguata idratazione per godere appieno delle giornate di fine estate.

Venerdì 30 Agosto

Notte

Durante la notte a Sarno, il cielo sarà sereno con una temperatura di +23,8°C e una copertura nuvolosa del 62%. Il vento soffierà a 5km/h proveniente da Nord – Nord Est.

Mattina

La mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in aumento. Alle 06:00 la temperatura sarà di +25,4°C con una copertura nuvolosa dello 0%. La brezza leggera a 3,8km/h proveniente da Nord favorirà una sensazione termica di +25,7°C.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, sono previste nubi sparse con una copertura nuvolosa del 27% e una temperatura di +33,7°C. Il vento proveniente da Ovest – Sud Ovest soffierà a 15,8km/h.

Sera

La serata sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 64% e una temperatura di +29,2°C. Il vento sarà leggero proveniente da Nord – Nord Ovest con una velocità di 5,5km/h.

Sabato 31 Agosto

Notte

Durante la notte tra Venerdì e Sabato, il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,5°C e una copertura nuvolosa del 6%. Il vento leggero a 2,6km/h soffierà da Nord Est.

Mattina

Sabato mattina si preannuncia con cielo sereno e temperature gradevoli. Alle 07:00, la temperatura sarà di +29,2°C con una copertura nuvolosa dello 0%. Una brezza leggera proveniente da Nord – Nord Ovest contribuirà a mantenere una sensazione termica di +28,8°C.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, sono attese nubi sparse con una copertura nuvolosa del 48% e una temperatura di +34,4°C. Il vento proveniente da Nord – Nord Ovest soffierà a 20,2km/h.

Sera

La serata di Sabato sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 57% e una temperatura di +33,7°C. Il vento sarà moderato proveniente da Nord Ovest con una velocità di 18,4km/h.

Domenica 1 Settembre

Notte

Durante la notte tra Sabato e Domenica, il cielo sarà sereno con una temperatura di +27,1°C e una copertura nuvolosa dell’1%. Il vento leggero a 6,5km/h soffierà da Nord Est.

Mattina

La mattina di Domenica si presenterà con nubi sparse e temperature in aumento. Alle 09:00, la temperatura sarà di +32,5°C con una copertura nuvolosa del 59%. Una brezza leggera proveniente da Ovest contribuirà a mantenere una sensazione termica di +31,3°C.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, sono previste nubi sparse con una copertura nuvolosa del 64% e una temperatura di +33,9°C. Il vento proveniente da Ovest – Sud Ovest soffierà a 13,1km/h.

Sera

La serata di Domenica sarà caratterizzata da cielo coperto con una copertura nuvolosa dell’91% e una temperatura di +30°C. Il vento leggero proveniente da Ovest soffierà a 5,3km/h.

Conclusioni

Il fine settimana a Sarno si preannuncia caldo e soleggiato, con temperature in aumento e presenza di nubi sparse. Le brezze leggere contribuiranno a rendere più gradevoli le giornate, mentre le precipitazioni saranno assenti. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e idratarsi regolarmente per godere al meglio delle giornate di fine estate.

