Previsioni Meteo Sarno: tutti i dettagli per domani martedì 13 agosto

Meteo a Sarno per Martedì 13 Agosto

Le condizioni meteorologiche a Sarno per Martedì 13 Agosto saranno caratterizzate da cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i 34,8°C durante le ore centrali del giorno. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che potranno arrivare fino a 8,1km/h.

Nel dettaglio, durante la mattina il cielo sarà sereno e le temperature aumenteranno gradualmente, con valori che si attesteranno intorno ai 30,5°C. La situazione non subirà variazioni significative nel corso del pomeriggio, con temperature che raggiungeranno i 35°C e un vento leggero proveniente da Sud Ovest.

Nel passaggio alla sera, il cielo rimarrà sereno ma si potranno notare alcune nuvole sparse, con temperature che si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai 32,4°C. Durante la notte, le nuvole aumenteranno leggermente, con una copertura nuvolosa che arriverà all’88% e temperature intorno ai 28,4°C.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Sarno, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che si manterranno elevate e venti leggeri. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura durante la giornata e alla copertura nuvolosa in aumento nelle ore serali.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +28.2° perc. +29.5° Assenti 2.6 ONO max 3.5 Maestrale 58 % 1012 hPa 3 cielo sereno +27° perc. +28.3° Assenti 0.7 S max 2.1 Ostro 63 % 1011 hPa 6 cielo sereno +28.9° perc. +30.3° Assenti 2.5 SO max 2.8 Libeccio 56 % 1012 hPa 9 cielo sereno +33.4° perc. +34.6° Assenti 8.3 SO max 5.9 Libeccio 41 % 1012 hPa 12 cielo sereno +35° perc. +36.4° Assenti 11.4 SO max 8.8 Libeccio 37 % 1011 hPa 15 cielo sereno +34° perc. +35.1° prob. 12 % 10.3 OSO max 10.9 Libeccio 39 % 1010 hPa 18 cielo sereno +31° perc. +32.3° prob. 22 % 3 NO max 6.6 Maestrale 48 % 1011 hPa 21 nubi sparse +29.3° perc. +30.3° Assenti 0.8 SSO max 3.9 Libeccio 52 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:12 e tramonta alle ore 19:58

