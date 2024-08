Previsioni Meteo Saronno: il bollettino per la prossima settimana 5 – 8 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Saronno indicano una settimana variabile con precipitazioni e temperature tipiche dell’estate. Lunedì si prevede pioggia leggera al mattino, con copertura nuvolosa alta. Martedì inizierà con cielo sereno, ma nel corso della giornata le nuvole aumenteranno. Mercoledì e giovedì saranno caratterizzati da cielo coperto e piogge moderate, con temperature che si manterranno stabili. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle condizioni meteo a Saronno.

Lunedì 5 Agosto

Lunedì 5 Agosto a Saronno si prospetta una giornata caratterizzata da pioggia leggera nelle prime ore del mattino. Durante la notte, la copertura nuvolosa sarà al 98% con una temperatura di +23°C e una percezione di +23,4°C. Il vento soffierà a 6,2km/h da Nord – Nord Est con raffiche fino a 10,5km/h. Le precipitazioni saranno di 0.17mm con un’umidità del 75% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +23,1°C percepita come +23,3°C con venti leggeri a 3km/h da Nord – Nord Est. Man mano che la mattinata avanza, la temperatura salirà fino a raggiungere i +31°C alle 11:00 con una copertura nuvolosa al 90%.

Nel pomeriggio, le nuvole si diraderanno progressivamente. Alle 13:00 si prevedono nubi sparse con una copertura del 30% e una temperatura di +32,1°C. Le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente nel tardo pomeriggio con poche nuvole e una copertura del 24% alle 14:00 con una temperatura di +32,2°C.

La sera sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura del 13% alle 19:00 e una temperatura di +26,8°C. Il cielo si libererà ulteriormente verso le 20:00 con cielo sereno al 8% e una temperatura di +26,1°C.

Martedì 6 Agosto

Martedì 6 Agosto a Saronno inizierà con un cielo sereno al 5% alle 00:00 e una temperatura di +24,1°C. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da poche nuvole con una copertura del 21% alle 01:00 e una temperatura di +23,5°C.

Durante la mattinata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente. Alle 07:00 si prevedono nubi sparse con una copertura del 66% e una temperatura di +26,4°C. Verso le 10:00 la copertura nuvolosa sarà del 52% con una temperatura di +30,7°C.

Nel pomeriggio, le nubi sparse saranno presenti con una copertura del 40% alle 12:00 e una temperatura di +32,4°C. Le condizioni meteo si manterranno stabili nel tardo pomeriggio con nubi sparse e una copertura del 43% alle 14:00.

La sera sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura del 11% alle 19:00 e una temperatura di +27,6°C. Verso le 20:00 è prevista una leggera pioggia con una copertura del 51% e una temperatura di +27°C.

Mercoledì 7 Agosto

Mercoledì 7 Agosto a Saronno si prospetta una giornata con cielo coperto e nubi sparse. Durante la notte, la copertura nuvolosa sarà del 58% alle 00:00 con una temperatura di +23,8°C. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da cielo coperto al 100% alle 01:00 e una temperatura di +23,4°C.

Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa rimarrà alta. Alle 07:00 si prevedono nubi sparse con una copertura del 66% e una temperatura di +26,4°C. Verso le 10:00 la copertura nuvolosa sarà del 98% con una temperatura di +30°C.

Nel pomeriggio, il cielo coperto si manterrà con una copertura del 99% alle 12:00 e una temperatura di +31,8°C. Le condizioni meteo si manterranno stabili nel tardo pomeriggio con nubi sparse e una copertura del 60% alle 13:00.

La sera sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura del 87% alle 19:00 e una temperatura di +27,6°C. Verso le 20:00 è prevista una leggera pioggia con una copertura del 94% e una temperatura di +26,8°C.

Giovedì 8 Agosto

Giovedì 8 Agosto a Saronno si prospetta una giornata con cielo coperto e piogge moderate. Durante la notte, la copertura nuvolosa sarà del 93% alle 00:00 con una temperatura di +23,2°C. Alle 01:00 è prevista pioggia moderata con una copertura del 28% e una temperatura di +21,7°C.

Nel corso della mattinata, si prevede pioggia leggera con una copertura del 17% alle 02:00 e una temperatura di +21°C. Verso le 07:00 le condizioni miglioreranno con poche nuvole e una copertura del 13% e una temperatura di +23,8°C.

Durante il pomeriggio, si prevede pioggia leggera con una copertura del 14% alle 06:00 e una temperatura di +21,4°C. Le condizioni meteo si manterranno stabili nel tardo pomeriggio con poche nuvole e una copertura del 13% alle 07:00.

La sera sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura del 13% alle 08:00 e una temperatura di +26,9°C. Verso le 20:00 è prevista una pioggia leggera con una copertura del 94% e una temperatura di +26,8°C.

In conclusione, la settimana a Saronno si preannuncia variabile con precipitazioni e temperature in linea con il periodo estivo. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni meteo.

