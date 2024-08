Previsioni Meteo Saronno: tutti i dettagli per domani domenica 11 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 11 Agosto a Saronno prevedono una giornata caratterizzata da condizioni variabili. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente nel corso della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi che raggiungeranno i 34,8°C nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, ci si potrà aspettare una copertura nuvolosa in aumento, con temperature che oscilleranno tra i 25,9°C e i 33,5°C. Il vento soffierà prevalentemente da sud con intensità variabile.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con temperature in aumento che potranno superare i 34°C. Il vento sarà sempre proveniente da sud con raffiche leggere.

In serata, la copertura nuvolosa sarà ancora presente, ma con tendenza a diminuire. Le temperature si attesteranno intorno ai 28,8°C con venti che ruoteranno da sud-ovest a nord-est.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Saronno indicano un mantenimento delle condizioni meteorologiche instabili, con possibili variazioni della copertura nuvolosa e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle eventuali variazioni delle condizioni meteo e di adottare le dovute precauzioni in caso di necessità.

Tutti i dati meteo di Domenica 11 Agosto a Saronno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.6° perc. +26° Assenti 4.1 NE max 5 Grecale 70 % 1019 hPa 3 cielo sereno +24.3° perc. +24.8° Assenti 3.9 NE max 5 Grecale 75 % 1019 hPa 6 poche nuvole +25.9° perc. +26.3° Assenti 2.6 NNE max 4.5 Grecale 69 % 1020 hPa 9 cielo coperto +31° perc. +33° Assenti 3.6 S max 2.6 Ostro 52 % 1019 hPa 12 nubi sparse +34.2° perc. +36° Assenti 9.6 S max 7.5 Ostro 41 % 1017 hPa 15 nubi sparse +34.6° perc. +35.8° prob. 2 % 11.7 S max 8 Ostro 38 % 1015 hPa 18 nubi sparse +30.6° perc. +32.5° prob. 2 % 5.8 SSO max 9.6 Libeccio 53 % 1014 hPa 21 nubi sparse +27.6° perc. +29.1° Assenti 3.4 NNE max 3.4 Grecale 62 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 20:33

