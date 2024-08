Previsioni Meteo Sarzana: il bollettino per domani mercoledì 14 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 14 Agosto a Sarzana mostrano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina si prevede un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 10-15%. Le temperature si manterranno intorno ai +30°C, con una percezione di calore leggermente superiore.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con la presenza di nubi sparse che potrebbero portare ad un aumento della probabilità di precipitazioni nel tardo pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +31°C, con una percezione di calore che potrebbe superare i +32°C.

In serata, il cielo si presenterà nuovamente sereno, con una copertura nuvolosa in diminuzione. Le temperature caleranno leggermente, ma si manterranno comunque piacevoli attorno ai +26°C.

Le condizioni di vento saranno prevalentemente di brezza leggera, con intensità variabili tra i 2,7 e i 7,6 km/h. La direzione del vento sarà principalmente da Sud e Sud Ovest durante la giornata.

L’umidità relativa si manterrà intorno al 50-70%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1010-1014 hPa.

In base alle previsioni meteo attuali, le condizioni del tempo a Sarzana per Mercoledì 14 Agosto si presentano abbastanza stabili, con un leggero aumento della nuvolosità nel pomeriggio e la possibilità di precipitazioni sporadiche. Tuttavia, non sono previsti eventi meteorologici significativi che possano compromettere le attività all’aperto.

Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con temperature che si manterranno su valori estivi e una variabilità della nuvolosità che potrebbe portare ad occasionali precipitazioni nel corso della settimana. Si consiglia comunque di monitorare costantemente le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 14 Agosto a Sarzana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.3° perc. +25.7° Assenti 9.2 NE max 8.9 Grecale 69 % 1011 hPa 3 poche nuvole +25.2° perc. +25.4° Assenti 7.1 ENE max 6.7 Grecale 63 % 1010 hPa 6 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° Assenti 2.7 ENE max 3.7 Grecale 61 % 1011 hPa 9 poche nuvole +29.6° perc. +31° Assenti 7.6 SSO max 7.1 Libeccio 53 % 1012 hPa 12 poche nuvole +30.9° perc. +32.2° Assenti 7.8 SO max 7.4 Libeccio 49 % 1012 hPa 15 nubi sparse +30.8° perc. +31.9° prob. 7 % 7.1 SO max 7 Libeccio 48 % 1011 hPa 18 nubi sparse +27.3° perc. +28.9° prob. 5 % 2.2 SSE max 2.9 Scirocco 65 % 1011 hPa 21 cielo sereno +25.8° perc. +26.2° Assenti 6.6 ENE max 6.6 Grecale 66 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 20:22

