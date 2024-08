Previsioni Meteo Sarzana: tutti i dettagli per il weekend 9 – 11 Agosto

MeteoWeb

Venerdì 9 Agosto a Sarzana sarà caratterizzato da una giornata soleggiata, con cielo sereno e temperature che oscilleranno attorno ai +24,7°C. Il vento sarà leggero e l’umidità del 77%. Sabato 10 Agosto si prevede un aumento della nuvolosità, con temperature che raggiungeranno i +32,9°C nel pomeriggio. Domenica 11 Agosto il cielo sarà coperto per gran parte della giornata, con temperature massime di +33,5°C. Si consiglia di monitorare le variazioni del tempo e prepararsi adeguatamente per il fine settimana a Sarzana.

Venerdì 9 Agosto

Venerdì 9 Agosto si prospetta una giornata all’insegna del sole a Sarzana. Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 2% e temperature intorno ai +24,7°C, percepite come +25,2°C. Il vento soffierà a 5,8km/h da Nord Est con raffiche leggere. L’umidità sarà del 77% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1015hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole (6% di copertura nuvolosa). Le temperature saliranno fino a +30,9°C, percepite come +33,5°C. Il vento sarà moderato da Sud Ovest con raffiche leggere. L’umidità diminuirà al 55% e la pressione rimarrà stabile sui 1016hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sempre sereno con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature massime raggiungeranno i +31,2°C, percepite come +34,2°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 8,5km/h con raffiche leggere. Possibilità di precipitazioni al 4%. L’umidità sarà del 56% e la pressione atmosferica si manterrà sui 1015hPa.

In serata, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse (4% di copertura nuvolosa). Le temperature si attesteranno sui +27°C, percepite come +28,9°C. Il vento sarà moderato da Nord – Nord Ovest a 10,8km/h. L’umidità aumenterà al 71% e la pressione rimarrà stabile sui 1016hPa.

Sabato 10 Agosto

Sabato 10 Agosto a Sarzana sarà caratterizzato da una maggiore presenza di nuvole rispetto al giorno precedente. Durante la notte, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 46%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,4°C, senza variazioni significative rispetto alla temperatura percepita. Il vento soffierà da Nord Est a 6,9km/h con raffiche leggere. L’umidità sarà del 69% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1016hPa.

Al mattino, le nuvole saranno sparse con una copertura del 60%. Le temperature saliranno fino a +27,2°C, percepite come +28,8°C. Il vento sarà leggero da Nord Est a 6,6km/h. L’umidità si manterrà al 65% e la pressione rimarrà stabile sui 1018hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà nuvoloso con una copertura del 35%. Le temperature massime raggiungeranno i +32,9°C, percepite come +35,6°C. Il vento sarà moderato da Ovest a 9,1km/h. L’umidità sarà del 48% e la pressione atmosferica si manterrà sui 1017hPa.

In serata, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 92%. Le temperature si attesteranno sui +28°C, percepite come +29,9°C. Il vento sarà leggero da Nord Est a 8,4km/h. L’umidità aumenterà al 64% e la pressione rimarrà stabile sui 1018hPa.

Domenica 11 Agosto

Domenica 11 Agosto il tempo a Sarzana sarà caratterizzato da un cielo coperto per gran parte della giornata. Durante la notte, il cielo sarà completamente coperto con una copertura nuvolosa al 95%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,5°C, percepite come +29,2°C. Il vento soffierà da Nord Est a 8,9km/h con raffiche leggere. L’umidità sarà del 64% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1017hPa.

Al mattino, il cielo resterà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno fino a +29,9°C, percepite come +31,5°C. Il vento sarà leggero da Nord a 5,4km/h. L’umidità diminuirà al 54% e la pressione rimarrà stabile sui 1017hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà ancora coperto con una copertura nuvolosa al 93%. Le temperature massime raggiungeranno i +33,5°C, percepite come +36,1°C. Il vento sarà moderato da Ovest a 8,7km/h. L’umidità sarà del 46% e la pressione atmosferica si manterrà sui 1016hPa.

In serata, il cielo sarà nuovamente coperto con una copertura nuvolosa del 66%. Le temperature si attesteranno sui +27,7°C, percepite come +29,5°C. Il vento sarà leggero da Nord Est a 5,1km/h. L’umidità rimarrà al 66% e la pressione rimarrà stabile sui 1014hPa.

In conclusione, il fine settimana a Sarzana si preannuncia con temperature elevate e cieli prevalentemente sereni il Venerdì, nuvolosità in aumento il Sabato e copertura nuvolosa diffusa la Domenica. Sia Sabato che Domenica si prevedono temperature massime superiori ai +30°C, con un aumento dell’umidità e venti leggeri. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni meteorologiche del fine settimana.

