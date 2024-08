Previsioni Meteo Sassari: il bollettino per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Sassari per Domenica 18 Agosto prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata, con temperature che si manterranno piuttosto stabili durante le ore diurne.

Durante la mattina, a partire dalle prime ore del giorno, il cielo sarà coperto al 100%, con temperature che si attesteranno intorno ai 24°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 13,5km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature che si manterranno intorno ai 27°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con intensità crescente, fino a raggiungere i 28,3km/h.

In serata, le nuvole si diraderanno leggermente, con una copertura nuvolosa intorno al 66% e temperature che si abbasseranno intorno ai 22°C. Il vento sarà ancora proveniente da Ovest, con una velocità intorno ai 31,2km/h.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Sassari indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione della copertura nuvolosa e un graduale aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle raffiche di vento che potrebbero interessare la zona nelle prossime ore.

In conclusione, Domenica 18 Agosto a Sassari si prospetta una giornata con cielo coperto e temperature gradevoli, ideale per trascorrere del tempo all’aperto, magari approfittando di una passeggiata in città o di una gita nei dintorni. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti improvvisi nelle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +21.4° perc. +21.9° prob. 38 % 6.7 SO max 9.8 Libeccio 90 % 1012 hPa 4 nubi sparse +21.1° perc. +21.6° prob. 19 % 5.5 SO max 6.7 Libeccio 91 % 1011 hPa 7 cielo coperto +24° perc. +24.4° Assenti 9.3 OSO max 13.5 Libeccio 74 % 1012 hPa 10 cielo coperto +27.6° perc. +28.7° Assenti 21.3 ONO max 25.2 Maestrale 58 % 1012 hPa 13 cielo coperto +27° perc. +27.8° prob. 13 % 23.4 NO max 34.8 Maestrale 57 % 1012 hPa 16 cielo coperto +24.4° perc. +24.5° prob. 1 % 17.6 ONO max 26.5 Maestrale 64 % 1011 hPa 19 nubi sparse +22.4° perc. +22.6° Assenti 18.1 O max 31.2 Ponente 71 % 1011 hPa 22 poche nuvole +21.4° perc. +21.4° Assenti 11.8 OSO max 26.1 Libeccio 68 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 20:15

