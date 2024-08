Previsioni Meteo Sassari: il bollettino per domani giovedì 8 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 8 Agosto a Sassari indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio e sera il cielo si presenterà completamente sereno.

Le temperature si manterranno elevate durante la giornata, con valori massimi intorno ai 32-33°C nel primo pomeriggio. La percezione della temperatura sarà in linea con i valori reali, senza particolari escursioni termiche.

Il vento soffierà principalmente da Nord Ovest con intensità variabile, con raffiche leggere nel corso della giornata. Le condizioni di umidità saranno moderate, attorno al 40-50% durante il giorno, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1014hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sassari per Giovedì 8 Agosto indicano una giornata estiva tipica, con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione all’esposizione diretta al sole e di mantenere un’adeguata idratazione. Per i prossimi giorni si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che potrebbero aumentare leggermente verso il fine settimana.

Tutti i dati meteo di Giovedì 8 Agosto a Sassari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.2° perc. +22.2° Assenti 0.1 N max 2.1 Tramontana 67 % 1014 hPa 4 cielo sereno +21.7° perc. +21.7° Assenti 3.1 SE max 3.4 Scirocco 68 % 1014 hPa 7 cielo sereno +27.6° perc. +28° Assenti 3.3 NO max 4.5 Maestrale 49 % 1014 hPa 10 cielo sereno +31.8° perc. +31.9° Assenti 13.9 NO max 12.9 Maestrale 40 % 1014 hPa 13 cielo sereno +32.4° perc. +32.6° Assenti 16.4 NO max 17.1 Maestrale 39 % 1014 hPa 16 cielo sereno +31.1° perc. +31.6° Assenti 14.2 NO max 16.1 Maestrale 43 % 1014 hPa 19 cielo sereno +24.5° perc. +24.9° Assenti 2.6 NNO max 3.4 Maestrale 73 % 1014 hPa 22 cielo sereno +23.4° perc. +23.8° Assenti 1.2 SSO max 1.9 Libeccio 74 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 20:29

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.