Previsioni Meteo Sassuolo: tutti i dettagli per domani sabato 3 agosto

Sabato 3 Agosto a Sassuolo si prospetta una giornata caratterizzata da variazioni meteorologiche significative. Le previsioni del tempo indicano un inizio di giornata con cielo coperto e possibilità di piogge leggere durante la mattina. La copertura nuvolosa si manterrà alta fino al primo pomeriggio, con temperature che oscilleranno tra i +22°C e i +31,7°C.

Durante il pomeriggio, le nuvole si diraderanno e il sole farà capolino, portando a un aumento delle temperature che potranno raggiungere i +32,8°C. Tuttavia, non mancherà la possibilità di piogge leggere nel corso della giornata, con intensità variabile.

In serata, il cielo si presenterà nuovamente coperto con probabilità di piogge leggere, ma le temperature si manterranno gradevoli attorno ai +23°C.

Le condizioni meteo a Sassuolo per i prossimi giorni si preannunciano variabili, con possibili precipitazioni e alternanza tra momenti di sole e nuvole. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto e per essere preparati a eventuali cambiamenti repentini delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 3 Agosto a Sassuolo

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +22.3° perc. +22.8° 0.32 mm 1.5 E max 7.6 Levante 86 % 1007 hPa 3 pioggia moderata +21° perc. +21.6° 1.77 mm 5.3 NNO max 8.6 Maestrale 93 % 1008 hPa 6 cielo coperto +23° perc. +23.6° prob. 84 % 2.6 N max 4.1 Tramontana 86 % 1008 hPa 9 pioggia leggera +27.6° perc. +29.1° 0.42 mm 7.9 NE max 7.6 Grecale 63 % 1009 hPa 12 pioggia leggera +31.7° perc. +32.7° 0.1 mm 9.3 ENE max 7.6 Grecale 45 % 1008 hPa 15 poche nuvole +32.8° perc. +33.4° prob. 40 % 12.1 NE max 8.1 Grecale 40 % 1007 hPa 18 nubi sparse +28.8° perc. +30.1° prob. 40 % 9.9 NE max 15.3 Grecale 55 % 1007 hPa 21 cielo sereno +23.6° perc. +24.1° prob. 44 % 6 S max 7.7 Ostro 78 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 20:36

