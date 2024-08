Previsioni Meteo Savona: il bollettino per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Savona per Domenica 18 Agosto prevedono condizioni atmosferiche variabili durante la giornata. La copertura nuvolosa sarà abbastanza ampia, con possibilità di precipitazioni per gran parte della giornata.

Durante la notte, si prevede pioggia moderata con una temperatura che si attesterà intorno ai +23°C e una umidità dell’88%. Il vento soffierà da Sud con una velocità di 9,1km/h.

Al risveglio, la mattina sarà caratterizzata da piogge leggere e una temperatura che oscillerà tra i +22,8°C e i +24,4°C. L’umidità si manterrà alta intorno all’88%, con venti che potranno raggiungere i 14km/h provenienti da diverse direzioni.

Nel corso del pomeriggio, le precipitazioni potrebbero intensificarsi, con piogge moderate e una temperatura massima di +25,2°C. L’umidità si manterrà elevata intorno all’80-82%, mentre i venti potrebbero aumentare di intensità, arrivando a toccare i 17,1km/h.

In serata, la situazione non cambierà significativamente, con piogge moderate e una temperatura che si attesterà intorno ai +19°C. I venti potrebbero aumentare di intensità, raggiungendo i 43km/h da Nord.

In conclusione, le previsioni del tempo a Savona per Domenica 18 Agosto indicano un’instabilità atmosferica con piogge intermittenti e venti variabili. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Agosto a Savona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +23.2° perc. +23.9° 1.71 mm 9.1 S max 15.2 Ostro 88 % 1010 hPa 3 pioggia moderata +22.7° perc. +23.3° 1.72 mm 5 ESE max 8.4 Scirocco 88 % 1008 hPa 6 pioggia leggera +22.8° perc. +23.5° 0.84 mm 10.8 NE max 13.8 Grecale 88 % 1008 hPa 9 pioggia leggera +23.2° perc. +23.9° 0.45 mm 12.4 N max 13.1 Tramontana 87 % 1008 hPa 12 pioggia leggera +24.5° perc. +25.1° 0.65 mm 14.8 NE max 16.2 Grecale 81 % 1007 hPa 15 pioggia moderata +25.1° perc. +25.7° 1.97 mm 12.2 NE max 14.4 Grecale 79 % 1005 hPa 18 pioggia moderata +20° perc. +20.2° 3.92 mm 21.7 N max 43 Tramontana 85 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +19.4° perc. +19.6° 0.2 mm 20.8 NNO max 41.7 Maestrale 83 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 20:22

