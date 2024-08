Previsioni Meteo Scafati: il bollettino per domani martedì 20 agosto

MeteoWeb

Martedì 20 Agosto a Scafati si prevede una giornata caratterizzata da variazioni meteorologiche significative. Le prime ore della mattina saranno contraddistinte da cielo sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. La temperatura si attesterà intorno ai 24-25°C con una leggera brezza proveniente da Est. La copertura nuvolosa sarà intorno al 10-22% e l’umidità intorno al 63-68%.

Durante la mattina, il cielo si manterrà prevalentemente sereno con un aumento della temperatura che raggiungerà i 28-29°C. La direzione del vento varierà da Nord a Ovest con intensità leggera. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente fino al 25-34%.

Nel pomeriggio, ci si potrà aspettare un aumento della copertura nuvolosa con la comparsa di nubi sparse e cielo coperto. La temperatura massima si attesterà intorno ai 29-30°C con una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità sarà intorno al 43-48% con una pressione atmosferica stabile intorno ai 1009-1010hPa.

In serata, il cielo si presenterà nuovamente con poche nuvole e una temperatura che si manterrà intorno ai 26-27°C. La direzione del vento sarà prevalentemente da Ovest con una leggera intensità. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 16-30% con un’umidità che aumenterà fino al 64-68%.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 20 Agosto a Scafati indicano una giornata con variazioni climatiche significative, passando da cielo sereno a nubi sparse e cielo coperto. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori massimi intorno ai 29-30°C. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del cielo e di vestirsi adeguatamente in base alle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 20 Agosto a Scafati

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +24.5° perc. +24.8° 0.13 mm 4.3 E max 5.4 Levante 68 % 1009 hPa 3 cielo sereno +23.8° perc. +24.1° prob. 47 % 4 E max 4.8 Levante 71 % 1009 hPa 6 poche nuvole +24.8° perc. +25° prob. 39 % 3.6 NNE max 4.4 Grecale 63 % 1009 hPa 9 poche nuvole +29.1° perc. +29.1° Assenti 6.8 OSO max 5.5 Libeccio 44 % 1010 hPa 12 nubi sparse +29.5° perc. +29.9° Assenti 14.8 OSO max 11.8 Libeccio 47 % 1010 hPa 15 nubi sparse +29.3° perc. +29.8° prob. 1 % 12.4 O max 12 Ponente 48 % 1009 hPa 18 nubi sparse +27.5° perc. +28.1° Assenti 10.1 ONO max 10.9 Maestrale 52 % 1010 hPa 21 poche nuvole +26.4° perc. +26.4° Assenti 7.1 ONO max 8.7 Maestrale 64 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 19:48

