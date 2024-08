Previsioni Meteo Scafati: tutti i dettagli per domani mercoledì 28 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 28 Agosto a Scafati si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa fino al pomeriggio, quando si prevede un aumento delle nubi e la possibilità di piogge leggere. Le temperature oscilleranno tra i +24,5°C e i +32,1°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento soffierà prevalentemente da direzioni variabili con intensità compresa tra i 2,1km/h e i 11,2km/h.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa che andrà via via diradandosi. Le temperature saranno gradevoli, con valori intorno ai +25,7°C alle prime ore del mattino, per poi raggiungere i +32°C verso le 11:00. Il vento sarà debole, con una velocità massima di 3,3km/h proveniente da Sud Ovest.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà leggermente, con un aumento della copertura nuvolosa e la comparsa di piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai +31,9°C, con una percezione di calore di +32°C. Il vento soffierà da Sud Ovest con una velocità massima di 8,7km/h.

In serata, il cielo sarà nuvoloso con una probabilità di piogge leggere. Le temperature si manterranno intorno ai +27,2°C, con una leggera sensazione di fresco. Il vento sarà debole, con una velocità massima di 6,2km/h proveniente da Nord – Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 28 Agosto a Scafati indicano una giornata con nubi sparse al mattino, piogge leggere nel pomeriggio e cielo coperto in serata. Le temperature rimarranno elevate, con un lieve calo rispetto alle giornate precedenti. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del tempo e di essere preparati a eventuali piogge nel corso della giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +24.5° perc. +24.8° prob. 30 % 7.8 ENE max 10 Grecale 68 % 1014 hPa 3 nubi sparse +24.5° perc. +24.6° Assenti 4.3 ENE max 4.3 Grecale 62 % 1014 hPa 6 nubi sparse +25.7° perc. +25.8° Assenti 2.5 N max 3.2 Tramontana 58 % 1015 hPa 9 nubi sparse +30.9° perc. +30.8° Assenti 3.2 SO max 3.3 Libeccio 40 % 1016 hPa 12 nubi sparse +32.1° perc. +32.1° Assenti 9.8 SO max 7.8 Libeccio 38 % 1015 hPa 15 pioggia leggera +30.2° perc. +30.6° 0.2 mm 10.5 SE max 14.2 Scirocco 45 % 1016 hPa 18 cielo coperto +28° perc. +28.2° prob. 46 % 9.1 N max 13.1 Tramontana 46 % 1016 hPa 21 cielo coperto +27.2° perc. +27.8° prob. 8 % 4 N max 6 Tramontana 53 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 19:36

