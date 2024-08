Previsioni Meteo Scandiano: tutti i dettagli per domani giovedì 22 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Scandiano per Giovedì 22 Agosto prevedono condizioni generalmente stabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente nel corso della mattinata, arrivando al 55% intorno alle 10:00. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +22,5°C e i +29,1°C, con una percezione di caldo leggermente superiore.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuvoloso con una probabilità di precipitazioni intorno al 15% verso le 13:00, ma senza fenomeni significativi. Le temperature massime saranno di circa +31,4°C, con una sensazione di caldo che potrà arrivare fino a +32°C. Il vento soffierà da est con intensità variabile tra i 7,7km/h e i 14,4km/h.

In serata, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, ma il cielo rimarrà comunque parzialmente nuvoloso con una probabilità di precipitazioni intorno al 23% tra le 20:00 e le 22:00. Le temperature si attesteranno intorno ai +23°C, con una percezione di caldo leggermente superiore.

Le condizioni meteo a Scandiano per i prossimi giorni si prevedono stabili, con cieli generalmente nuvolosi e temperature che si manterranno piuttosto elevate. Tuttavia, non sono previsti fenomeni meteorologici significativi che possano influenzare in modo rilevante le condizioni atmosferiche. Si consiglia comunque di prestare attenzione alle eventuali variazioni delle previsioni meteo e di consultare aggiornamenti da fonti ufficiali per eventuali cambiamenti improvvisi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +22.9° perc. +23.2° Assenti 4.1 SE max 10.5 Scirocco 75 % 1014 hPa 3 cielo sereno +21.7° perc. +21.9° prob. 2 % 3.1 SSE max 7.4 Scirocco 75 % 1013 hPa 6 cielo sereno +23.1° perc. +23.3° Assenti 5 SSE max 8.9 Scirocco 70 % 1014 hPa 9 nubi sparse +27.9° perc. +28.8° Assenti 11.4 E max 14.4 Levante 56 % 1014 hPa 12 nubi sparse +30.8° perc. +31.5° Assenti 11.5 E max 10.4 Levante 46 % 1012 hPa 15 cielo sereno +31.2° perc. +31.8° prob. 23 % 10.2 E max 7.6 Levante 44 % 1011 hPa 18 poche nuvole +26.3° perc. +26.3° prob. 23 % 11.7 ESE max 19.4 Scirocco 60 % 1012 hPa 21 nubi sparse +23.7° perc. +24° Assenti 6 S max 9.6 Ostro 70 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 20:06

