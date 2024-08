Previsioni Meteo Scicli: il bollettino per il weekend 9 – 11 Agosto

MeteoWeb

Condizioni meteo a Scicli per il weekend:

Le previsioni indicano un cielo sereno con poche nuvole e assenza di precipitazioni. Le temperature massime saranno elevate, con venti leggeri provenienti da diverse direzioni. L’umidità si manterrà su valori medi, garantendo giornate ideali per attività all’aperto. In sintesi, un fine settimana caratterizzato da clima caldo e soleggiato, perfetto per godersi momenti di relax al mare o in campagna.

Venerdì 9 Agosto

Nella notte a Scicli, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 28%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,2°C, con una percezione di +27,6°C. Il vento soffierà a 2,4km/h proveniente da Nord – Nord Ovest, con raffiche di 3,1km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 50% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +31,1°C, con una percezione di +32°C. Il vento aumenterà leggermente a 12,6km/h proveniente da Sud – Sud Est, con raffiche di 10,7km/h. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità del 46% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno senza nuvole. Le temperature massime saranno di +31,6°C, con una percezione di +33,3°C. Il vento soffierà a 13,2km/h proveniente da Sud – Sud Ovest, con raffiche di 10km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si manterrà al 48% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +28°C, con una percezione di +29,4°C. Il vento sarà leggero a 2,5km/h proveniente da Nord – Nord Ovest, con raffiche di 3,3km/h. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità del 60% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Sabato 10 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +27,3°C, con una percezione di +28,5°C. Il vento sarà molto leggero a 0,5km/h proveniente da Est – Nord Est, con raffiche di 1,7km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 60% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Durante la mattina, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con un cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +31,3°C, con una percezione di +32°C. Il vento aumenterà a 14,1km/h proveniente da Sud – Sud Est, con raffiche di 12km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si manterrà al 48% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno senza nuvole. Le temperature massime saranno di +31,7°C, con una percezione di +33,7°C. Il vento soffierà a 16,7km/h proveniente da Sud, con raffiche di 12,9km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si manterrà al 49% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature si attesteranno intorno ai +28,4°C, con una percezione di +30°C. Il vento sarà leggero a 7,2km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche di 8,5km/h. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità del 60% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Domenica 11 Agosto

Nella notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,7°C, con una percezione di +28,7°C. Il vento sarà leggero a 7,3km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche di 7,8km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 57% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Durante la mattina, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con un cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +32,1°C, con una percezione di +33,2°C. Il vento aumenterà a 11,7km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche di 7,3km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si manterrà al 44% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa al 25%. Le temperature massime saranno di +32,6°C, con una percezione di +33,8°C. Il vento soffierà a 14,2km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche di 10,3km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si manterrà al 43% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

In serata, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura nuvolosa al 15%. Le temperature si attesteranno intorno ai +28,7°C, con una percezione di +29,9°C. Il vento sarà leggero a 8,6km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche di 9,5km/h. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità del 55% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

In conclusione, il fine settimana a Scicli si prospetta con condizioni meteorologiche stabili e un clima caldo e soleggiato. Le temperature massime saranno elevate, con cieli sereni e copertura nuvolosa quasi assente. Il vento sarà generalmente leggero, e non sono previste precipitazioni significative. I cittadini potranno godere di giornate ideali per attività all’aperto e momenti di relax al mare o in campagna.

