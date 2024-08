Previsioni Meteo Scicli: tutti i dettagli per domani lunedì 12 agosto

MeteoWeb

Scicli Meteo Lunedì 12 Agosto

Le previsioni meteo per Lunedì 12 Agosto a Scicli indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio.

Nella mattina di Lunedì, cielo sereno e temperature in aumento, con una leggera brezza che soffierà da Est. Le temperature percepite saranno piacevoli, con un lieve aumento dell’umidità rispetto alle prime ore del giorno.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature continueranno a salire, con valori massimi attesi intorno ai +32°C. Il vento sarà debole e la pressione atmosferica si manterrà stabile.

In serata, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e temperature ancora piuttosto elevate. Il vento soffierà da Nord Ovest con intensità leggera.

In conclusione, Lunedì 12 Agosto a Scicli si prospetta una giornata caratterizzata da bel tempo, con cielo sereno e temperature estive. Le condizioni meteo rimarranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature elevate e assenza di precipitazioni. Si consiglia di prestare attenzione all’idratazione e di evitare l’esposizione prolungata al sole nelle ore più calde della giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.9° perc. +27.9° Assenti 8.4 NO max 9.6 Maestrale 60 % 1013 hPa 4 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 4.2 N max 5.4 Tramontana 60 % 1013 hPa 7 cielo sereno +29.8° perc. +30.6° Assenti 3.3 SE max 5.2 Scirocco 49 % 1014 hPa 10 cielo sereno +32.1° perc. +33.4° Assenti 13.4 SSO max 10.1 Libeccio 45 % 1014 hPa 13 cielo sereno +31.8° perc. +33.6° Assenti 13.6 SSO max 9.1 Libeccio 48 % 1013 hPa 16 cielo sereno +31° perc. +33° Assenti 12.8 OSO max 9.4 Libeccio 52 % 1012 hPa 19 cielo sereno +28.3° perc. +29.9° Assenti 9.6 NO max 12.5 Maestrale 60 % 1012 hPa 22 cielo sereno +27.6° perc. +28.8° Assenti 9.6 NO max 11.2 Maestrale 60 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 19:52

