Previsioni Meteo Seregno: il bollettino per domani sabato 10 agosto

MeteoWeb

Sabato 10 Agosto a Seregno si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature saranno in aumento durante la mattina, raggiungendo valori elevati nel pomeriggio, per poi diminuire leggermente verso sera.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature si attesteranno intorno ai 25-30°C, con un lieve aumento dell’umidità.

Nel pomeriggio, il sole splenderà senza nuvole all’orizzonte. Le temperature massime raggiungeranno i 34-35°C, con una leggera brezza che potrà mitigare il caldo.

In serata, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 27-29°C.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Seregno indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo e caldo estivo. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dai raggi solari e di idratarsi a sufficienza, considerando le temperature elevate previste.

Tutti i dati meteo di Sabato 10 Agosto a Seregno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +24.8° perc. +25° Assenti 4.4 NE max 6 Grecale 67 % 1017 hPa 3 cielo sereno +23.6° perc. +23.8° Assenti 4.5 NE max 5.4 Grecale 69 % 1018 hPa 6 cielo sereno +25.1° perc. +25.4° Assenti 3 NE max 5.3 Grecale 64 % 1019 hPa 9 cielo sereno +30.2° perc. +31.4° Assenti 5.4 SSE max 4.4 Scirocco 50 % 1019 hPa 12 cielo sereno +33.3° perc. +34.8° Assenti 8.1 SSE max 5.7 Scirocco 42 % 1018 hPa 15 cielo sereno +33.9° perc. +35.3° prob. 3 % 10.3 SSE max 8.2 Scirocco 40 % 1018 hPa 18 cielo sereno +30.4° perc. +32.3° prob. 3 % 6.5 S max 11 Ostro 54 % 1018 hPa 21 cielo sereno +27.5° perc. +29° Assenti 4.9 NNE max 4.5 Grecale 64 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 20:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.