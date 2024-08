Previsioni Meteo Seregno: tutti i dettagli per domani martedì 20 agosto

MeteoWeb

Martedì 20 Agosto a Seregno si prevedono condizioni meteo stabili e piacevoli. La giornata inizierà con poche nuvole al mattino, con una copertura nuvolosa intorno al 14%. Le temperature saranno miti, con valori intorno ai +20°C nelle prime ore del giorno, per poi salire gradualmente fino a superare i +28°C nel primo pomeriggio.

Durante il pomeriggio, il cielo si presenterà per lo più sereno, con una leggera presenza di nubi sparse nel primo pomeriggio, con una copertura nuvolosa intorno al 60%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +30°C, con una sensazione di caldo leggermente superiore a causa dell’umidità che si manterrà intorno al 40-45%.

Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si presenterà nuovamente parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa intorno al 25%. Le temperature caleranno gradualmente, ma si manterranno piacevoli, con valori intorno ai +24°C.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Seregno indicano un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi e temperature che si manterranno su valori estivi, con massime intorno ai +30°C. L’umidità relativa dell’aria rimarrà sui livelli attesi per la stagione, garantendo un clima gradevole e asciutto.

In conclusione, Martedì 20 Agosto a Seregno si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e condizioni meteo favorevoli per svolgere attività all’aperto. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni del tempo nella vostra zona.

Tutti i dati meteo di Martedì 20 Agosto a Seregno

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.7° perc. +19.8° Assenti 4.6 NNO max 7.5 Maestrale 81 % 1012 hPa 3 poche nuvole +19.3° perc. +19.3° Assenti 3.9 NNO max 5.6 Maestrale 76 % 1011 hPa 6 poche nuvole +20.4° perc. +20.4° Assenti 2.1 NO max 4.5 Maestrale 72 % 1012 hPa 9 cielo sereno +25.8° perc. +25.8° Assenti 4.9 SSO max 3.9 Libeccio 52 % 1012 hPa 12 poche nuvole +29.2° perc. +29.2° prob. 3 % 6.4 SSO max 6.2 Libeccio 44 % 1011 hPa 15 nubi sparse +29.8° perc. +29.8° prob. 14 % 6.2 S max 7.3 Ostro 43 % 1010 hPa 18 poche nuvole +26° perc. +26° prob. 17 % 5.2 SSO max 8 Libeccio 62 % 1010 hPa 21 cielo sereno +23.8° perc. +24.1° prob. 2 % 4.3 N max 4.1 Tramontana 69 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 20:18

