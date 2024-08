Previsioni Meteo Seregno: tutti i dettagli per la prossima settimana 26 – 29 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Seregno indicano che lunedì 26 Agosto avremo piogge leggere durante la notte, seguite da piogge anche durante la mattina. Nel pomeriggio il cielo si schiarirà, ma le piogge torneranno in serata. Martedì 27 Agosto sarà caratterizzato da piogge moderate costanti durante la notte e la mattinata, con cielo coperto tutto il giorno. Mercoledì 28 Agosto il cielo sarà nuvoloso con probabilità di pioggia costante. Giovedì 29 Agosto avremo cielo coperto con nubi sparse e probabilità di pioggia in diminuzione.

Lunedì 26 Agosto

Nella notte a Seregno, pioverà leggermente con una copertura nuvolosa al 100%. La temperatura si attesterà sui +21,4°C, ma la percezione sarà di +21,6°C a causa di un vento a 7,7km/h proveniente da Nord. Le raffiche di vento raggiungeranno i 12,9km/h. Le precipitazioni saranno di 0.53mm con un’umidità dell’78% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Durante la mattina, il meteo a Seregno sarà caratterizzato da piogge leggere con una copertura nuvolosa al 95%. Le temperature saliranno fino a +22,3°C, con una percezione di +22,7°C. Il vento soffierà da Nord a 4,6km/h, con raffiche di 7,8km/h. Le precipitazioni saranno di 0.57mm e l’umidità dell’81%.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà e avremo un bel cielo sereno con una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature massime arriveranno a +31,3°C, con una percezione di +31,1°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 6,2km/h proveniente da Sud – Sud Est. Le probabilità di pioggia saranno del 25% e l’umidità del 39%.

In serata, il meteo a Seregno vedrà un ritorno delle piogge leggere con una copertura nuvolosa al 12%. Le temperature si abbasseranno a +23,4°C, con una percezione di +23,7°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a 7km/h, con raffiche di 9,5km/h. Le precipitazioni saranno di 0.71mm e l’umidità del 71%. La pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Martedì 27 Agosto

Durante la notte, a Seregno, ci sarà una pioggia moderata con una copertura nuvolosa al 53%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,6°C, con una percezione di +21°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a 9km/h, con raffiche di 14,9km/h. Le precipitazioni saranno di 1.07mm e l’umidità all’86%.

Nella mattinata, le piogge moderate continueranno con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +20,4°C, con una percezione di +20,7°C. Il vento sarà da Nord a 9,3km/h, con raffiche di 14,5km/h. Le precipitazioni saranno di 1.13mm e l’umidità all’87%.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +20,3°C, con una percezione di +20,6°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 7,1km/h proveniente da Nord. Le probabilità di pioggia saranno del 74% e l’umidità all’84%.

In serata, le piogge leggere torneranno con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,2°C, con una percezione di +20,4°C. Il vento soffierà da Nord a 7,3km/h, con raffiche di 9,1km/h. Le precipitazioni saranno di 0.24mm e l’umidità all’83%.

Mercoledì 28 Agosto

Nella notte a Seregno, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa al 53%. Le temperature si attesteranno sui +22,2°C, ma la percezione sarà di +22,5°C a causa di un vento da 7,6km/h proveniente da Nord. Le raffiche di vento raggiungeranno i 11,2km/h. Le probabilità di pioggia saranno del 61% e l’umidità al 74%.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +22,2°C, con una percezione di +22,4°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 7,4km/h proveniente da Nord. Le probabilità di pioggia saranno del 33% e l’umidità al 73%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +21,9°C, con una percezione di +22,1°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 7,4km/h proveniente da Nord. Le probabilità di pioggia saranno del 30% e l’umidità al 73%.

In serata, il cielo sarà ancora coperto con una copertura nuvolosa al 97%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +21,7°C, con una percezione di +21,8°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 5,3km/h proveniente da Nord. Le probabilità di pioggia saranno del 38% e l’umidità al 72%.

Giovedì 29 Agosto

Durante la notte, a Seregno, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 90%. Le temperature si manterranno intorno ai +24°C, con una percezione di +24,1°C. Il vento soffierà da Nord a 3,5km/h, con raffiche di 9,7km/h. Le probabilità di pioggia saranno del 4% e l’umidità al 62%.

Nella mattinata, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa all’87%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +23,5°C, con una percezione di +23,5°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 4,1km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. Le probabilità di pioggia saranno del 5% e l’umidità al 63%.

Durante il pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 79%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +23,2°C, con una percezione di +23,2°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 4,6km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. Le probabilità di pioggia saranno dell’1% e l’umidità al 63%.

In serata, il cielo sarà ancora caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa al 63%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,9°C, con una percezione di +22,9°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 4,9km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. Le probabilità di pioggia saranno del 38% e l’umidità al 72%.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.