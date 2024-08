Previsioni Meteo Seriate: tutti i dettagli per domani domenica 25 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 25 Agosto a Seriate prevedono condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 33%. Le temperature si attesteranno intorno ai +21,7°C con una leggera brezza proveniente da Nord a una velocità di 4,7km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà con un aumento della copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature massime saranno di circa +30,5°C con una percezione di calore intorno ai +30,2°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a una velocità di 6,7km/h con raffiche leggere. È prevista una probabilità del 10% di precipitazioni, mentre l’umidità si attesterà intorno al 40%.

In serata, le nubi si diraderanno leggermente, con una copertura nuvolosa intorno al 61%. Le temperature caleranno leggermente, arrivando a +22,9°C, con una percezione di calore simile. Il vento sarà ancora proveniente da Nord – Nord Est, con una velocità di 7,6km/h. La probabilità di precipitazioni aumenterà al 29%, mentre l’umidità si manterrà intorno al 65%.

In conclusione, le previsioni meteo per Seriate indicano una giornata con un aumento della nuvolosità nel corso della giornata, con possibilità di precipitazioni nel pomeriggio. Le temperature massime saranno tipicamente estive, con valori intorno ai +30°C. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali cambiamenti improvvisi delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Seriate.

Tutti i dati meteo di Domenica 25 Agosto a Seriate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.5° perc. +21.5° prob. 1 % 7 N max 8.1 Tramontana 68 % 1015 hPa 3 cielo sereno +20.5° perc. +20.4° Assenti 7.5 N max 8 Tramontana 67 % 1015 hPa 6 nubi sparse +21.7° perc. +21.7° Assenti 4.7 N max 7.2 Tramontana 69 % 1016 hPa 9 nubi sparse +27.3° perc. +27.9° Assenti 6.8 SO max 5.3 Libeccio 52 % 1015 hPa 12 cielo coperto +30.1° perc. +30.1° Assenti 8.2 SO max 5.3 Libeccio 42 % 1014 hPa 15 cielo coperto +30.2° perc. +30° prob. 14 % 5.9 SSO max 4.2 Libeccio 41 % 1013 hPa 18 nubi sparse +24.6° perc. +24.7° prob. 27 % 2.8 N max 4.5 Tramontana 61 % 1014 hPa 21 nubi sparse +22.6° perc. +22.6° prob. 40 % 9.8 NNE max 8.6 Grecale 65 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 20:07

