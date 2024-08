Previsioni Meteo Sessa Aurunca: tutti i dettagli per il weekend 30 Agosto – 1 Settembre

MeteoWeb

Condizioni meteo a Sessa Aurunca per il fine settimana: cieli sereni o parzialmente nuvolosi, temperature elevate e assenza di precipitazioni significative. Il vento sarà prevalentemente leggero. Si consiglia di fare attenzione alle temperature elevate, specialmente nelle ore centrali della giornata.

Venerdì 30 Agosto

Notte: Durante la notte a Sessa Aurunca ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 54%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20,5°C, con una percezione di +20,7°C. Il vento soffierà a 6,5km/h provenendo da Nord, con raffiche fino a 6,3km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 79% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +30,5°C, con una percezione di +30,3°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 0,9km/h proveniente da Nord Est. Le precipitazioni resteranno assenti, e l’umidità si attesterà al 40% con una pressione di 1016hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 33%. Le temperature massime raggiungeranno i +32°C, con una percezione di +31,6°C. Il vento soffierà da Sud a 7,9km/h, con raffiche fino a 13,6km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 36% con una pressione di 1015hPa.

Sera: In serata la copertura nuvolosa aumenterà, con nubi sparse che arriveranno al 58%. Le temperature si attesteranno intorno ai +26°C, con una percezione di +26°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 3,9km/h proveniente da Est – Nord Est. Le precipitazioni rimarranno assenti, e l’umidità sarà del 60% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Sabato 31 Agosto

Notte: Durante la notte a Sessa Aurunca ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 31%. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C, con una percezione di +22,8°C. Il vento soffierà a 8,4km/h provenendo da Nord Est, con raffiche fino a 8,2km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 56% con una pressione di 1014hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +32,2°C, con una percezione di +31°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 0,7km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. Le precipitazioni resteranno assenti, e l’umidità si attesterà al 30% con una pressione di 1014hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 53%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,1°C, con una percezione di +30°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 16,3km/h, con raffiche fino a 16,3km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 42% con una pressione di 1013hPa.

Sera: In serata la copertura nuvolosa aumenterà, con nubi sparse che arriveranno all’70%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,7°C, con una percezione di +25,6°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 5,9km/h proveniente da Nord – Nord Est. Le precipitazioni rimarranno assenti, e l’umidità sarà del 49% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Domenica 1 Settembre

Notte: Durante la notte a Sessa Aurunca ci saranno cielo sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C, con una percezione di +22,4°C. Il vento soffierà a 9,6km/h provenendo da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 9,4km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 44% con una pressione di 1014hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saliranno fino a +32°C, con una percezione di +30,6°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 3km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. Le precipitazioni resteranno assenti, e l’umidità si attesterà al 28% con una pressione di 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 46%. Le temperature massime raggiungeranno i +32,2°C, con una percezione di +31,2°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 13,5km/h, con raffiche fino a 13,5km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 31% con una pressione di 1012hPa.

Sera: In serata la copertura nuvolosa aumenterà, con nubi sparse che arriveranno al 74%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,7°C, con una percezione di +25,7°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 5,9km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. Le precipitazioni rimarranno assenti, e l’umidità sarà del 53% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

In conclusione, il fine settimana a Sessa Aurunca si prospetta con condizioni meteo generalmente stabili, con cieli sereni o parzialmente nuvolosi e temperature piuttosto elevate. Non sono previste precipitazioni significative, e il vento sarà per lo più leggero. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

