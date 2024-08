Previsioni Meteo Sesto Fiorentino: il bollettino per domani lunedì 19 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 19 Agosto a Sesto Fiorentino prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata, con un’alta copertura nuvolosa che si manterrà costante. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +20,6°C e i +29,2°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore ai valori reali, con un picco di +29,5°C.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature aumenteranno gradualmente, con una velocità del vento che si attesterà intorno ai 15,5km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 57% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che raggiungeranno il picco massimo di +29,5°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 29,2km/h sempre provenienti da Nord – Nord Est. L’umidità si manterrà intorno al 46% e la pressione atmosferica sarà stabile a 1009hPa.

In serata, la copertura nuvolosa rimarrà alta, con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a +20,8°C. La velocità del vento diminuirà leggermente, attestandosi a 13,8km/h da Nord Est. L’umidità si manterrà costante al 81% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Sesto Fiorentino per Lunedì 19 Agosto indicano una giornata con cielo coperto, temperature gradevoli e venti provenienti da Nord – Nord Est. L’umidità si manterrà su valori medi e la pressione atmosferica rimarrà stabile. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Sesto Fiorentino nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Agosto a Sesto Fiorentino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.3° perc. +21.6° prob. 16 % 2.9 NE max 3.6 Grecale 83 % 1007 hPa 4 cielo coperto +20.6° perc. +20.9° prob. 7 % 6.1 NNE max 9.3 Grecale 85 % 1007 hPa 7 cielo coperto +23.1° perc. +23.3° prob. 4 % 10.3 NNE max 19.2 Grecale 72 % 1008 hPa 10 cielo coperto +27.5° perc. +28° prob. 17 % 16.5 NNE max 19.7 Grecale 52 % 1009 hPa 13 cielo coperto +29.2° perc. +29.5° prob. 34 % 19.9 NNE max 19.7 Grecale 46 % 1009 hPa 16 cielo coperto +25.3° perc. +25.6° prob. 34 % 20 NNE max 32 Grecale 63 % 1009 hPa 19 cielo coperto +22.6° perc. +22.9° prob. 16 % 10.7 NNE max 23.7 Grecale 76 % 1011 hPa 22 cielo coperto +21.1° perc. +21.4° prob. 5 % 7.9 NNE max 16 Grecale 81 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 20:08

