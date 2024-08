Previsioni Meteo Sesto Fiorentino: tutti i dettagli per domani sabato 24 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 24 Agosto a Sesto Fiorentino prevedono condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con un cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e le temperature si attesteranno intorno ai 30°C. Nel corso del pomeriggio, le temperature raggiungeranno i 35°C, con un leggero aumento della velocità del vento che soffierà da Ovest.

In serata, non sono previste variazioni significative: il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno intorno ai 25°C. L’umidità sarà moderata, con valori intorno al 50%.

In base alle condizioni attese per Sabato, possiamo anticipare che anche nei prossimi giorni a Sesto Fiorentino il meteo sarà caratterizzato da bel tempo e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e di adottare le dovute precauzioni per evitare colpi di calore e disidratazione.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.9° perc. +23.3° Assenti 0.4 NNO max 2.1 Maestrale 76 % 1017 hPa 4 cielo sereno +21.9° perc. +22.2° Assenti 0.8 ENE max 2.3 Grecale 78 % 1017 hPa 7 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 0.8 S max 2.6 Ostro 61 % 1017 hPa 10 cielo sereno +32.3° perc. +32.1° Assenti 5.6 SO max 8.7 Libeccio 37 % 1017 hPa 13 cielo sereno +35.1° perc. +34° Assenti 8.8 O max 14.6 Ponente 26 % 1015 hPa 16 cielo sereno +33° perc. +32.3° Assenti 16.4 OSO max 16.7 Libeccio 32 % 1015 hPa 19 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 5.3 SO max 9.2 Libeccio 54 % 1016 hPa 22 cielo sereno +23.4° perc. +23.6° Assenti 2.4 SO max 4.9 Libeccio 71 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 20:00

