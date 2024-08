Previsioni Meteo Sestri Levante: tutti i dettagli per domani venerdì 16 agosto

MeteoWeb

Venerdì 16 Agosto a Sestri Levante si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le prime ore del mattino saranno contrassegnate da nubi sparse e piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai +24°C. La copertura nuvolosa si manterrà intorno al 80-90% con venti leggeri provenienti prevalentemente da Est e Nord Est.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con probabilità di precipitazioni che raggiungeranno il 100%. Le temperature oscilleranno tra i +26°C e i +29°C, con un aumento dell’umidità che si attesterà intorno al 70-80%. I venti saranno deboli, con direzione variabile tra Sud Ovest e Nord Est.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo tenderanno a migliorare con una diminuzione della copertura nuvolosa e delle precipitazioni. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +29°C, con venti che soffieranno principalmente da Ovest e Sud Ovest. L’umidità diminuirà leggermente, mantenendosi intorno al 60-70%.

In serata, il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole, con temperature che si abbasseranno intorno ai +24°C. La probabilità di precipitazioni sarà praticamente assente, mentre l’umidità si manterrà intorno all’80%. I venti saranno deboli provenienti da Nord e Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 16 Agosto a Sestri Levante indicano una giornata instabile con piogge leggere al mattino, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno gradevoli, con un lieve aumento nel pomeriggio, e i venti saranno generalmente deboli. Resta comunque consigliabile monitorare costantemente l’evolversi delle previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +25.4° perc. +25.8° prob. 9 % 4.9 NNE max 4.2 Grecale 69 % 1016 hPa 3 nubi sparse +24.5° perc. +24.8° Assenti 6 NE max 4.9 Grecale 71 % 1015 hPa 6 pioggia leggera +24.3° perc. +24.9° 0.57 mm 7.2 E max 7.5 Levante 80 % 1017 hPa 9 cielo coperto +26.7° perc. +28.4° prob. 22 % 4.6 SO max 5 Libeccio 70 % 1017 hPa 12 cielo coperto +28° perc. +30° prob. 17 % 5.4 SO max 4.6 Libeccio 65 % 1016 hPa 15 nubi sparse +29.1° perc. +30.8° prob. 8 % 7.6 OSO max 7.9 Libeccio 57 % 1014 hPa 18 nubi sparse +25.2° perc. +25.8° prob. 8 % 2.2 OSO max 4.2 Libeccio 78 % 1015 hPa 21 nubi sparse +23.8° perc. +24.4° Assenti 4.7 NNE max 5.1 Grecale 80 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 20:21

