Previsioni Meteo Sestu: il bollettino per domani giovedì 22 agosto

Le previsioni meteo per Giovedì 22 Agosto a Sestu mostrano condizioni generali di bel tempo con cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La brezza proveniente da Nord – Nord Ovest soffierà a una velocità di circa 16 km/h.

Al mattino, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 28,9°C verso le 09:00. Il vento sarà ancora proveniente da Nord – Nord Ovest con una velocità di 12,1 km/h.

Nel pomeriggio, si potranno osservare alcune nubi sparse, ma il tempo rimarrà generalmente soleggiato. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 32,2°C verso le 12:00, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest.

In serata, il cielo tornerà a essere sereno con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a 22,4°C verso le 23:00. Il vento sarà ancora presente, ma con una intensità più contenuta rispetto alle ore diurne.

In conclusione, le previsioni meteo per Sestu per Giovedì 22 Agosto indicano una giornata caratterizzata da bel tempo, con temperature elevate e vento moderato. È consigliabile prestare attenzione alle ore più calde della giornata e proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo nei prossimi giorni a Sestu.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Agosto a Sestu

Temperature (C°)

Precipitazioni

Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.4° perc. +20.6° Assenti 14.9 NNO max 27.2 Maestrale 83 % 1014 hPa 4 cielo sereno +19.6° perc. +19.8° Assenti 12.7 NNO max 20.3 Maestrale 82 % 1013 hPa 7 cielo sereno +24.3° perc. +24.3° Assenti 12.9 NNO max 17.9 Maestrale 58 % 1014 hPa 10 cielo sereno +30.6° perc. +29.7° Assenti 11.2 NO max 13.9 Maestrale 34 % 1013 hPa 13 poche nuvole +31.4° perc. +30.8° Assenti 8.3 SO max 14.3 Libeccio 36 % 1012 hPa 16 poche nuvole +29.5° perc. +29.3° Assenti 5.3 ONO max 11.6 Maestrale 41 % 1012 hPa 19 cielo sereno +24.4° perc. +24.2° Assenti 11.3 NNO max 18.8 Maestrale 52 % 1013 hPa 22 cielo sereno +22.7° perc. +22.6° Assenti 8.1 NNO max 11 Maestrale 61 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 20:05

