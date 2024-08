Previsioni Meteo Sestu: il bollettino per domani lunedì 26 agosto

MeteoWeb

Meteo a Sestu per Lunedì 26 Agosto

Le condizioni meteo a Sestu per Lunedì 26 Agosto saranno caratterizzate da cielo sereno durante la notte, con una leggera copertura nuvolosa che andrà via via diradandosi nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori intorno ai +23°C.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature aumenteranno gradualmente, con valori che potranno superare i +30°C. Il vento soffierà da Nord Ovest con intensità variabile tra i 8km/h e i 12km/h.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa si attenuerà, lasciando spazio a nubi sparse e a tratti cielo sereno. Le temperature massime toccheranno i +33°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 30%. Il vento continuerà a provenire da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 16km/h.

In serata, il cielo si presenterà sereno, con una leggera diminuzione delle temperature che si attesteranno intorno ai +24°C. Il vento sarà ancora proveniente da Nord – Nord Ovest, con una velocità che potrà raggiungere i 22km/h.

In conclusione, Lunedì 26 Agosto a Sestu si prevede una giornata con un’alternanza di nuvole e schiarite, temperature elevate durante il giorno e una leggera brezza che contribuirà a rendere più gradevole la situazione. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni meteo dei prossimi giorni a Sestu.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.5° perc. +23.7° Assenti 4.8 NNO max 5.9 Maestrale 68 % 1014 hPa 4 cielo sereno +22.6° perc. +22.6° Assenti 3.2 NNO max 4.5 Maestrale 66 % 1013 hPa 7 cielo coperto +26.6° perc. +26.6° Assenti 8 NO max 9.4 Maestrale 50 % 1014 hPa 10 cielo coperto +32.8° perc. +32° Assenti 8.5 ONO max 12.9 Maestrale 32 % 1013 hPa 13 cielo sereno +33.4° perc. +33.2° Assenti 7.2 OSO max 14.8 Libeccio 34 % 1012 hPa 16 cielo sereno +30.8° perc. +30.7° Assenti 10.8 NNO max 17.2 Maestrale 40 % 1012 hPa 19 cielo sereno +24.9° perc. +25.2° Assenti 17 NNO max 27.3 Maestrale 64 % 1013 hPa 22 cielo sereno +23.5° perc. +23.8° Assenti 13.9 NNO max 22.2 Maestrale 72 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:59

