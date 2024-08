Previsioni Meteo Sestu: tutti i dettagli per la prossima settimana 5 – 8 Agosto

MeteoWeb

Questa settimana a Sestu sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili e piacevoli. I cieli saranno prevalentemente sereni, con solo lievi variazioni nella copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori massimi che raggiungeranno punte intorno ai 33,9°C. Il vento sarà generalmente leggero, proveniente da diverse direzioni. L’umidità oscillerà tra il 26% e il 89%, mentre la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1011hPa. Sestu potrà godere di una settimana soleggiata e piacevole dal punto di vista meteorologico.

Lunedì 5 Agosto

Notte: Il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,8°C, con una percezione di +23,5°C. Il vento soffierà a 13km/h proveniente da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 21,4km/h. L’umidità sarà al 89% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

Mattina: La giornata inizierà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +31,1°C, con una percezione di +32°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,5km/h da Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 46%.

Pomeriggio: Il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 7%. Le temperature massime saranno di +32,8°C, con una percezione di +33,3°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a soffiare a 7,7km/h da Sud. L’umidità salirà al 44%.

Sera: Le condizioni meteorologiche vedranno un cielo coperto al 100%. Le temperature si abbasseranno a +24,4°C, con una percezione di +24,7°C. Il vento soffierà a 12,2km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità raggiungerà il 70%.

Martedì 6 Agosto

Notte: Il cielo sarà coperto al 96% con nubi sparse. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +24°C, con una percezione di +24,4°C. Il vento soffierà a 12km/h da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 18,5km/h. L’umidità sarà al 72%.

Mattina: La giornata inizierà con nubi sparse e una copertura nuvolosa al 50%. Le temperature saliranno fino a +32,1°C, con una percezione di +30,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8km/h da Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 30%.

Pomeriggio: Il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 31%. Le temperature massime saranno di +33,9°C, con una percezione di +32,5°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a soffiare a 5,5km/h da Sud – Sud Ovest. L’umidità salirà al 26%.

Sera: Le condizioni meteorologiche vedranno un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si abbasseranno a +24°C, con una percezione di +24,3°C. Il vento soffierà leggero a 6,2km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità raggiungerà il 65%.

Mercoledì 7 Agosto

Notte: Il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,8°C, con una percezione di +24°C. Il vento soffierà leggero a 4,4km/h da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà al 70%.

Mattina: La giornata inizierà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +30,9°C, con una percezione di +31,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 9,2km/h da Sud. L’umidità si attesterà al 44%.

Pomeriggio: Il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature massime saranno di +32,5°C, con una percezione di +33,2°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a soffiare a 18,1km/h da Sud – Sud Est. L’umidità salirà al 41%.

Sera: Le condizioni meteorologiche vedranno un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si abbasseranno a +24,6°C, con una percezione di +24,8°C. Il vento soffierà leggero a 4,5km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità raggiungerà il 65%.

Giovedì 8 Agosto

Notte: Il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,3°C, con una percezione di +24,4°C. Il vento soffierà leggero a 6,1km/h da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà al 65%.

Mattina: La giornata inizierà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +31°C, con una percezione di +30,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,9km/h da Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 37%.

Pomeriggio: Il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature massime saranno di +32,2°C, con una percezione di +32,6°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a soffiare a 13,4km/h da Sud – Sud Est. L’umidità salirà al 40%.

Sera: Le condizioni meteorologiche vedranno un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si abbasseranno a +24°C, con una percezione di +24,2°C. Il vento soffierà leggero a 4,6km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità raggiungerà il 65%.

In base alle previsioni meteo per Sestu, si prevede una settimana all’insegna del bel tempo con cieli sereni e temperature gradevoli. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

