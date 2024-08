Previsioni Meteo Seveso: tutti i dettagli per domani venerdì 9 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 9 Agosto a Seveso indicano condizioni generalmente stabili durante la giornata, con un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 10-20%. Le temperature si manterranno intorno ai +22-23°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 5%. Le temperature saliranno gradualmente, con valori che raggiungeranno i +29-30°C verso le ore centrali della mattinata. Il vento sarà leggero proveniente da Sud.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che potrebbero coprire fino al 70% del cielo. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +33°C, con una leggera brezza proveniente da Sud.

In serata, le nubi sparse continueranno a interessare la zona, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 70-80%. Le temperature caleranno leggermente, ma si manterranno piacevoli intorno ai +25-27°C. Il vento sarà ancora leggero proveniente da diverse direzioni.

In base alle previsioni attuali, per i prossimi giorni a Seveso ci si aspetta un mantenimento delle condizioni meteorologiche stabili, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature che si manterranno su valori estivi attorno ai +30°C durante il giorno e ai +20°C durante la notte. Non sono previste precipitazioni significative nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Venerdì 9 Agosto a Seveso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +23.6° perc. +23.8° prob. 2 % 5.7 NE max 7.9 Grecale 70 % 1015 hPa 3 cielo sereno +22.5° perc. +22.6° Assenti 5.4 NNE max 6.9 Grecale 69 % 1015 hPa 6 cielo sereno +24.1° perc. +24.2° Assenti 3.3 N max 4.5 Tramontana 63 % 1016 hPa 9 cielo sereno +29.3° perc. +30.3° Assenti 4.6 S max 3.1 Ostro 52 % 1016 hPa 12 poche nuvole +32.4° perc. +33.2° Assenti 8 S max 6.1 Ostro 42 % 1015 hPa 15 nubi sparse +32.6° perc. +33.6° prob. 2 % 10.3 S max 7.9 Ostro 42 % 1014 hPa 18 nubi sparse +29.4° perc. +31.2° prob. 2 % 5.6 SSO max 10.2 Libeccio 57 % 1015 hPa 21 poche nuvole +26.5° perc. +26.5° Assenti 3.3 N max 3.9 Tramontana 66 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 20:36

