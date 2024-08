Previsioni Meteo Siena: il bollettino per domani mercoledì 14 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 14 Agosto a Siena si prospetta una giornata con condizioni meteo variabili. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della giornata, arrivando al suo picco nel pomeriggio. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 36,8°C nel primo pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, mentre le temperature si attesteranno intorno ai 20°C. Al risveglio, il cielo si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa 22,8°C. Man mano che la mattinata avanza, la copertura nuvolosa aumenterà fino a diventare nubi sparse, con temperature che raggiungeranno i 31,9°C verso le ore 09:00.

Nel pomeriggio, le nubi saranno più presenti, con una copertura che arriverà al 59% intorno alle 13:00. Le temperature massime si registreranno intorno ai 36,8°C e il vento soffierà a una velocità di 12,6km/h provenendo da sud. Nel tardo pomeriggio, le condizioni rimarranno simili, con temperature che si manterranno elevate e una leggera diminuzione della copertura nuvolosa.

In serata, il cielo si presenterà nuvoloso con una copertura intorno al 47% e temperature che si abbasseranno gradualmente fino a raggiungere i 21,3°C intorno alle 23:00. Il vento sarà leggero, con una velocità di circa 1,9km/h proveniente da est.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 14 Agosto a Siena indicano una giornata con temperature elevate e copertura nuvolosa in aumento nel corso della giornata. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni atmosferiche in costante evoluzione e prepararsi adeguatamente per affrontare le variazioni di temperatura e la presenza di vento.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 14 Agosto a Siena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.6° perc. +20.7° Assenti 2 E max 2.4 Levante 76 % 1011 hPa 4 cielo sereno +19.7° perc. +19.8° Assenti 3.9 E max 4 Levante 82 % 1011 hPa 7 nubi sparse +25.8° perc. +25.9° Assenti 5.4 SE max 5.8 Scirocco 58 % 1012 hPa 10 nubi sparse +34.2° perc. +33.4° Assenti 6.5 S max 7.9 Ostro 29 % 1011 hPa 13 nubi sparse +36.8° perc. +34.8° Assenti 12.6 S max 12.6 Ostro 18 % 1010 hPa 16 nubi sparse +33.4° perc. +31.9° Assenti 18.3 SO max 19.3 Libeccio 26 % 1010 hPa 19 cielo sereno +24.5° perc. +24.3° Assenti 5.6 O max 6.4 Ponente 52 % 1012 hPa 22 nubi sparse +21.7° perc. +21.6° Assenti 3.7 SSO max 3.9 Libeccio 67 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 20:15

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.