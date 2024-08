Previsioni Meteo Siena: il bollettino per domani venerdì 2 agosto

MeteoWeb

Venerdì 2 Agosto a Siena si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e assenza di nuvole per l’intera giornata. Le temperature saranno in aumento durante la mattina, raggiungendo valori elevati nel pomeriggio, per poi diminuire gradualmente verso sera.

Nel dettaglio, al mattino le temperature si attesteranno intorno ai +23,8°C alle 06:00, per salire fino a +32,2°C alle 09:00. Durante le ore centrali della giornata, il termometro raggiungerà i +36,4°C alle 12:00, con un picco di +36,7°C alle 13:00. Nel pomeriggio le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai +35,5°C alle 15:00 e +34,1°C alle 16:00. Verso sera, si registrerà un calo delle temperature, con valori intorno ai +29,1°C alle 18:00 e +24,5°C alle 19:00.

Le condizioni del vento saranno generalmente moderate, con velocità che si manterranno intorno ai 20-25 km/h provenienti prevalentemente da Ovest e Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni e la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1007-1011hPa.

In conclusione, Venerdì 2 Agosto a Siena si prevede una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e vento moderato. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con cielo sereno e temperature che potrebbero rimanere sopra la media stagionale. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di adottare le dovute precauzioni per proteggersi dal caldo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 2 Agosto a Siena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.2° perc. +20.1° Assenti 2.4 SSE max 3 Scirocco 73 % 1010 hPa 4 cielo sereno +19.3° perc. +19.3° Assenti 3.7 E max 3.6 Levante 76 % 1010 hPa 7 cielo sereno +26.9° perc. +27.1° Assenti 4.2 ESE max 4.2 Scirocco 46 % 1010 hPa 10 cielo sereno +34.1° perc. +33.1° Assenti 12.6 OSO max 22 Libeccio 28 % 1008 hPa 13 cielo sereno +36.7° perc. +35.2° Assenti 22.5 O max 26.2 Ponente 21 % 1006 hPa 16 cielo sereno +34.1° perc. +32.6° Assenti 23 O max 26.2 Ponente 25 % 1006 hPa 19 cielo sereno +24.5° perc. +24.5° prob. 3 % 7.1 OSO max 8.6 Libeccio 57 % 1008 hPa 22 cielo sereno +21.2° perc. +21.3° prob. 5 % 4.4 SO max 4.8 Libeccio 76 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 20:32

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.