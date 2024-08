Previsioni Meteo Siena: tutti i dettagli per domani martedì 6 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Siena per Martedì 6 Agosto prevedono una giornata caratterizzata da condizioni stabili e soleggiate. Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +29,7°C. Nel corso del pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una temperatura massima di +36,6°C. La sera sarà nuovamente caratterizzata da un cielo sereno e una temperatura che si aggirerà intorno ai +25,3°C.

Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa variabile nel corso della giornata, con una leggera presenza di nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature saranno elevate, con valori massimi che potranno superare i +36°C durante le ore centrali della giornata.

In base alla situazione attuale, le previsioni per i prossimi giorni a Siena suggeriscono un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con cieli generalmente sereni e temperature elevate. È consigliabile prestare attenzione alle ore più calde della giornata e mantenere a portata di mano bevande fresche e protezione solare per affrontare al meglio le alte temperature previste.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.1° perc. +21.2° Assenti 2.3 NNO max 2.7 Maestrale 74 % 1011 hPa 4 cielo sereno +19.8° perc. +20° Assenti 1.9 NNE max 2.1 Grecale 81 % 1011 hPa 7 cielo sereno +26.9° perc. +27.5° Assenti 1.3 N max 2.1 Tramontana 54 % 1012 hPa 10 cielo sereno +33.8° perc. +33° Assenti 4.6 O max 7.8 Ponente 30 % 1011 hPa 13 cielo sereno +36.6° perc. +35.6° Assenti 6.9 OSO max 11.8 Libeccio 24 % 1009 hPa 16 nubi sparse +31.2° perc. +31.2° Assenti 17.4 O max 19.1 Ponente 40 % 1009 hPa 19 cielo sereno +25.3° perc. +25.3° Assenti 7.4 O max 8 Ponente 54 % 1011 hPa 22 poche nuvole +21.6° perc. +21.7° Assenti 4.6 NO max 5 Maestrale 72 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:13 e tramonta alle ore 20:26

