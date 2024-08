Previsioni Meteo Siracusa: il bollettino per domani domenica 4 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Siracusa per Domenica 4 Agosto prevedono condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente, mentre nel pomeriggio e sera il cielo rimarrà completamente sereno. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 29-30°C con una percezione di caldo che potrà superare i 32-33°C.

Durante la notte, le nubi sparse tenderanno a diradarsi, con una temperatura che si manterrà intorno ai 28°C. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da una leggera presenza di nubi sparse, ma il cielo si aprirà completamente verso le ore centrali del giorno.

Il vento soffierà prevalentemente da direzione Est – Nord Est con intensità variabile tra i 10 e i 15 km/h. Non sono previste precipitazioni e l’umidità si manterrà intorno al 65-70%.

In conclusione, le previsioni meteo per Siracusa indicano una giornata di Domenica all’insegna del bel tempo e del caldo estivo. Le condizioni meteo si confermano stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che si manterranno su valori simili e cieli sereni. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

Tutti i dati meteo di Domenica 4 Agosto a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +29.1° perc. +32° Assenti 6.2 NNE max 8.9 Grecale 65 % 1007 hPa 4 nubi sparse +28.5° perc. +30.8° Assenti 1.8 E max 4.9 Levante 64 % 1007 hPa 7 cielo sereno +29.3° perc. +32.6° Assenti 10.9 NNE max 13.9 Grecale 66 % 1009 hPa 10 cielo sereno +29.2° perc. +33.2° Assenti 17 ENE max 13.6 Grecale 70 % 1009 hPa 13 cielo sereno +29.3° perc. +32.6° Assenti 14.5 ESE max 13.1 Scirocco 66 % 1008 hPa 16 cielo sereno +28.7° perc. +31.8° Assenti 11.8 SSE max 11.2 Scirocco 68 % 1008 hPa 19 cielo sereno +27.6° perc. +30.5° Assenti 4.4 SSO max 6 Libeccio 75 % 1009 hPa 22 cielo sereno +27.7° perc. +30.3° Assenti 2.7 NNO max 3.1 Maestrale 71 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 20:00

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.