Previsioni Meteo Siracusa: il bollettino per domani giovedì 15 agosto

Le previsioni meteo per Giovedì 15 Agosto a Siracusa mostrano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà del 0% con temperature che si manterranno elevate durante le ore diurne.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con un cielo sereno e temperature in aumento, con valori che raggiungeranno i 31°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con una velocità di 19,9km/h.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature massime toccheranno i 33°C. Il vento proveniente da Est – Nord Est sarà moderato, con una velocità di 14,2km/h.

Anche la sera sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili, con cielo sereno e temperature intorno ai 31°C. Il vento sarà debole, proveniente da Nord – Nord Est con una velocità di 10,5km/h.

In base alle previsioni, possiamo affermare che Giovedì 15 Agosto sarà una giornata calda e soleggiata a Siracusa, ideale per trascorrere del tempo all’aperto e godersi il bel tempo. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che si manterranno elevate e cieli sereni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 15 Agosto a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +29.6° perc. +31.1° Assenti 8 ONO max 10.1 Maestrale 54 % 1011 hPa 4 cielo sereno +28.6° perc. +29.8° Assenti 13.3 N max 15.5 Tramontana 55 % 1011 hPa 7 cielo sereno +30° perc. +31.7° Assenti 13.1 NNE max 18.1 Grecale 54 % 1013 hPa 10 cielo sereno +31° perc. +32.6° Assenti 18.1 NE max 16.9 Grecale 50 % 1013 hPa 13 cielo sereno +30.2° perc. +32.3° Assenti 11.3 ESE max 10.1 Scirocco 55 % 1013 hPa 16 cielo sereno +30.2° perc. +32.4° Assenti 7.1 SE max 7.8 Scirocco 56 % 1012 hPa 19 cielo sereno +29.5° perc. +32.5° Assenti 4.2 NNO max 5.1 Maestrale 63 % 1013 hPa 22 cielo sereno +29.2° perc. +31.2° Assenti 9.3 N max 10.2 Tramontana 59 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 19:47

