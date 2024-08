Previsioni Meteo Siracusa: il bollettino per domani giovedì 22 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 22 Agosto a Siracusa mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da cielo sereno, con una leggera presenza di nubi sparse nel tardo pomeriggio e in serata.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 27-28°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche di brezza che potranno arrivare fino a 10km/h. L’umidità si manterrà intorno al 64-68% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà per lo più sereno, con una leggera presenza di nubi sparse che potranno aumentare la copertura nuvolosa fino al 48%. Le temperature si manterranno intorno ai 28-30°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento che potrà arrivare fino a 15,5km/h.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 77% con la presenza di nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 27-29°C, con una diminuzione della velocità del vento che potrà raggiungere i 13,5km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Siracusa per Giovedì 22 Agosto indicano una giornata con cielo prevalentemente sereno, con la possibilità di un aumento della copertura nuvolosa nel tardo pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori intorno ai 28-30°C. Si consiglia di prestare attenzione alla variazione delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.8° perc. +28.4° Assenti 2.6 NNE max 4.4 Grecale 68 % 1011 hPa 4 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 7.3 NNE max 8.7 Grecale 71 % 1011 hPa 7 cielo sereno +27.4° perc. +29.1° Assenti 6.6 NE max 7.9 Grecale 66 % 1012 hPa 10 cielo sereno +27.6° perc. +29.3° Assenti 11.8 E max 8.9 Levante 65 % 1012 hPa 13 cielo sereno +28.3° perc. +30.4° Assenti 14.9 SE max 12.7 Scirocco 64 % 1011 hPa 16 nubi sparse +27.8° perc. +30.1° Assenti 16.7 SSE max 15.5 Scirocco 68 % 1011 hPa 19 nubi sparse +27.6° perc. +29.8° Assenti 12.2 S max 13.5 Ostro 69 % 1012 hPa 22 nubi sparse +27.4° perc. +29.1° Assenti 6.6 SO max 6.7 Libeccio 66 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 19:37

