Previsioni Meteo Siracusa: il bollettino per domani venerdì 9 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 9 Agosto a Siracusa mostrano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i 32-33°C durante le ore centrali del giorno.

Nel dettaglio, al mattino il cielo sarà sereno e le temperature si attesteranno intorno ai 29-30°C. Nel pomeriggio, il sole splenderà senza ostacoli, portando le temperature a toccare i 32-33°C. Anche in serata le condizioni rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature intorno ai 29°C.

Il vento soffierà prevalentemente da direzione Sud-Sud Est, con intensità che si manterrà moderata durante la giornata. Le raffiche di vento saranno leggere, garantendo una piacevole brezza.

Le precipitazioni saranno assenti per l’intera giornata, così come la probabilità di piogge. L’umidità relativa si manterrà intorno al 65-70%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1014-1015hPa.

In conclusione, Venerdì 9 Agosto a Siracusa si prospetta una giornata estiva tipica, con sole, caldo e condizioni meteo ideali per godersi il mare e le attività all’aperto. Le previsioni per i prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno elevate. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di idratarsi regolarmente per affrontare al meglio le alte temperature.

Tutti i dati meteo di Venerdì 9 Agosto a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +27.7° perc. +29° Assenti 8 NO max 8.9 Maestrale 59 % 1012 hPa 4 cielo sereno +27.4° perc. +28.9° Assenti 6.6 N max 7.4 Tramontana 63 % 1013 hPa 7 cielo sereno +28.6° perc. +31.8° Assenti 14.3 NNE max 16.7 Grecale 70 % 1014 hPa 10 cielo sereno +29.3° perc. +32° Assenti 14.5 ENE max 12.3 Grecale 63 % 1015 hPa 13 cielo sereno +29.7° perc. +32.7° Assenti 15.8 SE max 14.2 Scirocco 62 % 1014 hPa 16 cielo sereno +29.2° perc. +32.5° Assenti 16.8 SSE max 17.8 Scirocco 67 % 1013 hPa 19 cielo sereno +29° perc. +32.3° Assenti 10.7 S max 12.7 Ostro 68 % 1014 hPa 22 cielo sereno +28.8° perc. +32.2° Assenti 1.8 ONO max 3.4 Maestrale 69 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:13 e tramonta alle ore 19:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.