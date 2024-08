Previsioni Meteo Somma Vesuviana: il bollettino per il weekend 30 Agosto – 1 Settembre

MeteoWeb

Previsioni meteo per Somma Vesuviana: weekend caldo con aumento delle nuvole. Venerdì, cielo sereno con lievi nubi e temperature fino a +31,3°C. Sabato, aumento delle nuvole con picco al 78% e +32,4°C. Domenica, nuvolosità fino al 89% e +32,4°C. Venti leggeri da Ovest – Nord Ovest. Umidità costante intorno al 41-49%. Weekend ideale per attività all’aperto.

Venerdì 30 Agosto

Nella notte a Somma Vesuviana, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,7°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est a 5km/h. Nel corso della mattina, il cielo resterà sereno con una lieve presenza di nubi sparse (3%) e una temperatura in aumento fino a +31,3°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 10,4km/h.

Nel pomeriggio, le nubi sparse aumenteranno fino al 43% con una temperatura di +29,7°C e venti provenienti da Ovest – Nord Ovest a 12,7km/h. In serata, la copertura nuvolosa raggiungerà il 50% con temperature intorno ai +29,4°C e venti da Ovest – Nord Ovest a 9,3km/h. L’umidità si manterrà costante intorno al 49% durante la giornata.

Sabato 31 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà sereno con poche nuvole (14%) e temperature attorno ai +26°C. Il vento soffierà da Est a 4,4km/h. Al mattino, il cielo resterà sereno con una temperatura che raggiungerà i +32,4°C e venti da Ovest – Nord Ovest a 14km/h.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 78% con una temperatura di +29,9°C e venti da Nord Ovest a 14,9km/h. In serata, le nubi sparse raggiungeranno il 74% con temperature intorno ai +29°C e venti da Nord Ovest a 9,5km/h. L’umidità si manterrà costante intorno al 44%.

Domenica 1 Settembre

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa (1%) e temperature intorno ai +26,5°C. Il vento soffierà da Nord Est a 7,8km/h. Al mattino, le nubi sparse aumenteranno fino al 66% con una temperatura di +30,9°C e venti da Ovest a 5,1km/h.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa raggiungerà il 79% con una temperatura di +32,4°C e venti da Ovest a 11,3km/h. In serata, le nubi sparse aumenteranno fino al 89% con temperature intorno ai +29,3°C e venti da Ovest – Nord Ovest a 7,6km/h. L’umidità si manterrà costante intorno al 41%.

In conclusione, il fine settimana a Somma Vesuviana si preannuncia caldo e con un aumento della copertura nuvolosa, in particolare nel pomeriggio di Sabato e Domenica. Le temperature saranno elevate, con valori massimi attesi intorno ai +32,4°C. I venti saranno generalmente deboli, con raffiche leggere, e l’umidità si manterrà su livelli moderati. Sono previste condizioni di bel tempo, ideali per godersi le attività all’aperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.