Previsioni Meteo Taranto: il bollettino per domani venerdì 9 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Taranto per Venerdì 9 Agosto prevedono condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature saranno elevate, con cielo sereno e assenza di precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo sarà completamente sereno con temperature in rapida ascesa. Si partirà da +28°C alle prime ore del mattino, per arrivare a +33,4°C verso le 11:00. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore a causa dell’umidità presente.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Taranto senza nuvole all’orizzonte. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +34,8°C, con una leggera brezza che potrà mitigare il caldo intenso. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma non ci saranno raffiche significative.

In serata, le condizioni meteo rimarranno stabili con cielo sereno e temperature in calo, ma comunque piuttosto elevate. Verso le 23:00 si attesteranno intorno ai +27,2°C, garantendo una notte piacevolmente calda.

In conclusione, le previsioni del tempo a Taranto per Venerdì 9 Agosto indicano una giornata estiva con sole, caldo e assenza di precipitazioni. Le temperature massime toccheranno punte elevate, quindi si consiglia di proteggersi adeguatamente e idratarsi durante la giornata. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni meteo stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale.

Tutti i dati meteo di Venerdì 9 Agosto a Taranto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +26.4° perc. +26.4° Assenti 4.9 NO max 4.9 Maestrale 70 % 1012 hPa 4 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 5.8 N max 6.2 Tramontana 66 % 1013 hPa 7 cielo sereno +29.6° perc. +30.4° Assenti 7.6 NO max 11.3 Maestrale 49 % 1014 hPa 10 cielo sereno +32.6° perc. +33° Assenti 11.2 OSO max 17.6 Libeccio 39 % 1013 hPa 13 cielo sereno +34.5° perc. +35° Assenti 9.4 ONO max 17.5 Maestrale 35 % 1012 hPa 16 cielo sereno +33.9° perc. +34.3° Assenti 16.8 N max 25.2 Tramontana 36 % 1012 hPa 19 cielo sereno +29° perc. +30.1° Assenti 4.8 N max 13.8 Tramontana 54 % 1014 hPa 22 cielo sereno +27.5° perc. +28.4° Assenti 8.5 N max 14.9 Tramontana 56 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:59 e tramonta alle ore 19:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.